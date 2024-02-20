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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1873187418751876>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:10

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:
Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.
........
"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.

В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.

"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/
Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии.
"Денег нет, но вы держитесь".
Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.
Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.
Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.
А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:00

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

бо люди живуть все довше й довше :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:50

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то).
Але масштаб проблем - непорівнюваний.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:32

  Denik написав:
  ЛАД написав:Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?

В нас треба дивитися на моделі і кількісне виробництво дронів та поставки снарядів великих калібрів. Обслуговувати дрони можна в будь-якому віці.

У них нет "дронів та великих калібрів"?
Пока что, вроде, больше, чем у нас.
И подносить снаряды великих калібрів в будь-якому віці тоже сложновато.
Да и управлять дронами - реакция не та. Да и внимание хуже.

  ЛАД написав:У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?

https://www.youtube.com/@user-ub1im8nc7g/videos
Є дядько, який з півроку займається підрахунком запасів техніки орків та порівнянням даних OSINT.
Відкрию Вам очі - в орківському генштабі можуть не знати наявність техніки на складах бо в них немає ERP системи. Що в них є - максимум дані за результатами інвентаризації за 2022 рік))).

Відкрию Вам очі - "дані за результатами інвентаризації за 2022 рік" это всё-таки данные (и как люди тысячи лет жили без "ERP системи"?!). В отличие от расчётов "дядьки", который неизвестно какими данными пользуется.

  ЛАД написав:"Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.
И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают.

Так Т-90 і є Т-72 зі зварною баштою. І як вплине їх річне виробництво в 100-150 танків на хід бойових дій?
Ніяк не вплине.

А сколько новых танков появилось за 2 года у нас, не подскажете?

Простите, стараюсь не характеризовать лично человека на форуме, но тут клинический случай. Ваши геостратегические опусы иначе, чем розовыми соплями назвать нельзя. Или ярким образцом крайне неудачной (мягко говоря) пропаганды.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Основне з інтервʼю:

▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.

▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори. 

▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції. 

▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід. 

▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів. 

Вопрос об эмиграции решается сам собой
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:53

  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Основне з інтервʼю:

▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.

▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори. 

▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції. 

▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід. 

▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів

Вопрос об эмиграции решается сам собой

яка щира маніпуляція. право на вищу освіту - це лише припущення однієї людини, а подається так, що це норма законопроєкту. та відповідний галас

upd а от першочергове право дітей військових чи УБД на бюджетне навчання - чому б й ні. справедливо
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 20 лют, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:58

  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Основне з інтервʼю:

▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.

▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори. 

▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції. 

▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід. 

▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів. 

Вопрос об эмиграции решается сам собой

ИМХО, врядли такое примут.
П.С. Просто ради интереса, не пишут кто такое вообще ляпнул? )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:00

  Shaman написав:
  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Основне з інтервʼю:

▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.

▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори. 

▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції. 

▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід. 

▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів

Вопрос об эмиграции решается сам собой

яка щира маніпуляція. право на вищу освіту - це лише припущення однієї людини, а подається так, що це норма законопроєкту. та відповідний галас

Що ще чекати від батьківщини? Хоча і без персоналій видно здалеку, що це вкид. А тягнути це лайно сюди - також ознака відсутності у людини критичного мислення.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Виникає багато питаннь... Наприклад що курять нардепи.
BIGor
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