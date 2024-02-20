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#<1 ... 1873187418751876> Додано: Вів 20 лют, 2024 09:10 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:

Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.

........

"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.



В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.



"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/

Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии.

"Денег нет, но вы держитесь". И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии."Денег нет, но вы держитесь". Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.

Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.

Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.

А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію. Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію. Faceless

Модератор Повідомлень: 34580 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1431 раз. Подякували: 7952 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію. А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі... Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2326 З нами з: 29.07.22 Подякував: 422 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 11:00 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію. А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі... Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний віку всьому світі...

бо люди живуть все довше й довше бо люди живуть все довше й довше Shaman

Повідомлень: 5288 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 11:50 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію. А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі... Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то).

Але масштаб проблем - непорівнюваний. Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то).Але масштаб проблем - непорівнюваний. Faceless

Модератор Повідомлень: 34580 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1431 раз. Подякували: 7952 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 13:32 Denik написав: ЛАД написав: Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися? Нашу віково-статеву піраміду Ви давно дивилися?

В нас треба дивитися на моделі і кількісне виробництво дронів та поставки снарядів великих калібрів. Обслуговувати дрони можна в будь-якому віці. В нас треба дивитися на моделі і кількісне виробництво дронів та поставки снарядів великих калібрів. Обслуговувати дрони можна в будь-якому віці.

У них нет "дронів та великих калібрів"?

Пока что, вроде, больше, чем у нас.

И подносить снаряды великих калібрів в будь-якому віці тоже сложновато.

Да и управлять дронами - реакция не та. Да и внимание хуже.



ЛАД написав: У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"? У Вас есть хоть сколько-нибудь точные данные о "радянських запасах техніки" в РФ? Вы работаете в росс. Генштабе? Или это из серии "ракеты кончатся через 2 недели"?

https://www.youtube.com/@user-ub1im8nc7g/videos

Є дядько, який з півроку займається підрахунком запасів техніки орків та порівнянням даних OSINT.

Відкрию Вам очі - в орківському генштабі можуть не знати наявність техніки на складах бо в них немає ERP системи. Що в них є - максимум дані за результатами інвентаризації за 2022 рік))). Є дядько, який з півроку займається підрахунком запасів техніки орків та порівнянням даних OSINT.Відкрию Вам очі - в орківському генштабі можуть не знати наявність техніки на складах бо в них немає ERP системи. Що в них є - максимум дані за результатами інвентаризації за 2022 рік))).

Відкрию Вам очі - "дані за результатами інвентаризації за 2022 рік" это всё-таки данные (и как люди тысячи лет жили без "ERP системи"?!). В отличие от расчётов "дядьки", который неизвестно какими данными пользуется.



ЛАД написав: "Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.

И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают. "Нова техніка буде десь удесятеро дорожчою", но они её делают. Сами. В отличие от нас.И делать они могут и старую, например, Т-72, а не "Арматы". А дроны уже делают.

Так Т-90 і є Т-72 зі зварною баштою. І як вплине їх річне виробництво в 100-150 танків на хід бойових дій?

Ніяк не вплине. Так Т-90 і є Т-72 зі зварною баштою. І як вплине їх річне виробництво в 100-150 танків на хід бойових дій?Ніяк не вплине.

А сколько новых танков появилось за 2 года у нас, не подскажете?



Простите, стараюсь не характеризовать лично человека на форуме, но тут клинический случай. Ваши геостратегические опусы иначе, чем розовыми соплями назвать нельзя. Или ярким образцом крайне неудачной (мягко говоря) пропаганды. У них нет "дронів та великих калібрів"?Пока что, вроде, больше, чем у нас.И подносить снаряды великих калібрів в будь-якому віці тоже сложновато.Да и управлять дронами - реакция не та. Да и внимание хуже.Відкрию Вам очі - "дані за результатами інвентаризації за 2022 рік" это всё-таки данные (и как люди тысячи лет жили без "ERP системи"?!). В отличие от расчётов "дядьки", который неизвестно какими данными пользуется.А сколько новых танков появилось за 2 года у нас, не подскажете?Простите, стараюсь не характеризоватьчеловека на форуме, но тут клинический случай. Ваши геостратегические опусы иначе, чем розовыми соплями назвать нельзя. Или ярким образцом крайне неудачной (мягко говоря) пропаганды. ЛАД 2 Повідомлень: 27947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5260 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 14:36 Re: Еміграція, заробітчанство Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп



Основне з інтервʼю:



▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.



▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори.



▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції.



▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід.



▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів.

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Вопрос об эмиграции решается сам собой Бетон

Повідомлень: 1800 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 14:53 Бетон написав: Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп



Основне з інтервʼю:



▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.



▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори.



▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції.



▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід.



▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів.

ㅤ

Вопрос об эмиграции решается сам собой Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардепОсновне з інтервʼю:▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори.▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції.▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід.▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах,Вопрос об эмиграции решается сам собой

яка щира маніпуляція. право на вищу освіту - це лише припущення однієї людини, а подається так, що це норма законопроєкту. та відповідний галас



upd а от першочергове право дітей військових чи УБД на бюджетне навчання - чому б й ні. справедливо яка щира маніпуляція. право на вищу освіту - це лише припущення однієї людини, а подається так, що це норма законопроєкту. та відповідний галасupd а от першочергове право дітей військових чи УБД на бюджетне навчання - чому б й ні. справедливо Востаннє редагувалось Shaman в Вів 20 лют, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 5288 З нами з: 29.09.19 Подякував: 554 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 14:58 Бетон написав: Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп



Основне з інтервʼю:



▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.



▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори.



▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції.



▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід.



▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів.

ㅤ

Вопрос об эмиграции решается сам собой Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардепОсновне з інтервʼю:▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори.▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції.▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід.▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів.Вопрос об эмиграции решается сам собой

ИМХО, врядли такое примут.

П.С. Просто ради интереса, не пишут кто такое вообще ляпнул? ) ИМХО, врядли такое примут.П.С. Просто ради интереса, не пишут кто такое вообще ляпнул? ) slonomag Повідомлень: 460 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 15:00 Shaman написав: Бетон написав: Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп



Основне з інтервʼю:



▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.



▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори.



▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції.



▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід.



▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів.

ㅤ

Вопрос об эмиграции решается сам собой Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардепОсновне з інтервʼю:▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори.▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції.▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід.▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах,Вопрос об эмиграции решается сам собой

яка щира маніпуляція. право на вищу освіту - це лише припущення однієї людини, а подається так, що це норма законопроєкту. та відповідний галас яка щира маніпуляція. право на вищу освіту - це лише припущення однієї людини, а подається так, що це норма законопроєкту. та відповідний галас

Що ще чекати від батьківщини? Хоча і без персоналій видно здалеку, що це вкид. А тягнути це лайно сюди - також ознака відсутності у людини критичного мислення. Що ще чекати від батьківщини? Хоча і без персоналій видно здалеку, що це вкид. А тягнути це лайно сюди - також ознака відсутності у людини критичного мислення. gonchik74

Повідомлень: 603 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 15:01 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Виникає багато питаннь... Наприклад що курять нардепи. Виникає багато питаннь... Наприклад що курять нардепи. BIGor

Повідомлень: 8618 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1873187418751876> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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