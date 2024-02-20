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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:05
BIGor написав: Бетон написав:
Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп
Виникає багато питаннь... Наприклад що курять нардепи.
Ну хайпонув чувак, буває. Цікаво інше - як це лайно почали тягати по тг каналах і форумах. Люди хочуть смакувати зраду і утиски. Навіть ті, яких немає й не буде.
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gonchik74
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:11
gonchik74 написав:
Ну хайпонув чувак, буває. Цікаво інше - як це лайно почали тягати по тг каналах і форумах. Люди хочуть смакувати зраду і утиски. Навіть ті, яких немає й не буде.
Ні, народ вже зрозумів, що це так влада тестує межі допустимого: якщо народ сильно галасує - то просто залишається дурним висловлюванням депутата, якщо мовчить - можна вносити в закон.
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