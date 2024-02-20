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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1873187418751876
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:05

  BIGor написав:
  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Виникає багато питаннь... Наприклад що курять нардепи.

Ну хайпонув чувак, буває. Цікаво інше - як це лайно почали тягати по тг каналах і форумах. Люди хочуть смакувати зраду і утиски. Навіть ті, яких немає й не буде.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Ну хайпонув чувак, буває. Цікаво інше - як це лайно почали тягати по тг каналах і форумах. Люди хочуть смакувати зраду і утиски. Навіть ті, яких немає й не буде.

Ні, народ вже зрозумів, що це так влада тестує межі допустимого: якщо народ сильно галасує - то просто залишається дурним висловлюванням депутата, якщо мовчить - можна вносити в закон.
Дюрі-бачі
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