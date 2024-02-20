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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1874187518761877>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:05

  BIGor написав:
  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Виникає багато питаннь... Наприклад що курять нардепи.

Ну хайпонув чувак, буває. Цікаво інше - як це лайно почали тягати по тг каналах і форумах. Люди хочуть смакувати зраду і утиски. Навіть ті, яких немає й не буде.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Ну хайпонув чувак, буває. Цікаво інше - як це лайно почали тягати по тг каналах і форумах. Люди хочуть смакувати зраду і утиски. Навіть ті, яких немає й не буде.

Ні, народ вже зрозумів, що це так влада тестує межі допустимого: якщо народ сильно галасує - то просто залишається дурним висловлюванням депутата, якщо мовчить - можна вносити в закон.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:14

  Faceless написав:
ЛАД написав:И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:
Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.
........
"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.

В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.

"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/
Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии.
"Денег нет, но вы держитесь".
Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету.
Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо.
Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше.
А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.


Не совсем так.
В Украине накопительную пенсию в условиях постоянной девальвации никто не захочет платить, если смог освоить калькулятор.
Ясен пень, что лучше доллары купить и в матрас, чем отдать какому-то фонду и чтобы оно там девальвировало. Кто поспособней, недвигу как личный ПФ скупал.
В США комбинированная система, сошиал секьюрити - это фактически солидарная пенсия, и она обязательная, но помимо нее есть варианты.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:15

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

бо люди живуть все довше й довше :D


Дустом их
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:26

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

бо люди живуть все довше й довше :D

Дустом их

я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:32

Re: Еміграція, заробітчанство

а ось вже важливі деталі

Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини

я вже чув таке, що поляків турбує, що німці купують українське збіжжя. й польське нікому непотрібно. а це вже не їх ... справа, кому ми продаємо свою продукцію :D нехай працюють над своєю собівартістю.

це вже треба вести перемовини з владою й ЄС, й Польщі, щоб цих неадекатів привести до тями й заставити їх виконувати закони.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:44

  rjkz написав:В Украине накопительную пенсию в условиях постоянной девальвации никто не захочет платить, если смог освоить калькулятор.
Ясен пень, что лучше доллары купить и в матрас, чем отдать какому-то фонду и чтобы оно там девальвировало. Кто поспособней, недвигу как личный ПФ скупал.
В США комбинированная система, сошиал секьюрити - это фактически солидарная пенсия, и она обязательная, но помимо нее есть варианты.

щось не солодко і американським пенсам, або в бомжі, або на Філіпіни/ПСА
вихідцям з бСРСР, швидше за все велкамбек на істарічєску родіну
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:46

  Дюрі-бачі написав:
  gonchik74 написав:Ну хайпонув чувак, буває. Цікаво інше - як це лайно почали тягати по тг каналах і форумах. Люди хочуть смакувати зраду і утиски. Навіть ті, яких немає й не буде.

Ні, народ вже зрозумів, що це так влада тестує межі допустимого: якщо народ сильно галасує - то просто залишається дурним висловлюванням депутата, якщо мовчить - можна вносити в закон.

або тихенько "голосує ногами" як то було останні 30 років
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:54

  Shaman написав:а ось вже важливі деталі

Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини

я вже чув таке, що поляків турбує, що німці купують українське збіжжя. й польське нікому непотрібно. а це вже не їх ... справа, кому ми продаємо свою продукцію :D нехай працюють над своєю собівартістю.

це вже треба вести перемовини з владою й ЄС, й Польщі, щоб цих неадекатів привести до тями й заставити їх виконувати закони.

Ви реально думаєте, що у групки невеличких польських фермерів є фінансування в мільйони злотих в день на усіляккі акції по всій Польщі + реклама по всіх соц.мережах?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:56

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

бо люди живуть все довше й довше :D


Дустом их

Зараз вигадають як робили в Спарті. Хоча, про що я кажу, в нас в ВР більшість до 9 класу школи не дійшло по розвитку...
BIGor
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