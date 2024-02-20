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ЛАД написав:И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:
Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны. ........ "Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.
В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.
"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/ Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии. "Денег нет, но вы держитесь".
Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. Тому близько половини ПФ ще до повномасштабної війни фінансувалося з загального бюджету. Проекти реформування пенсійної системи закладали ледь не з перших років незалежності. Але так і залишилися на рівні проєктів, бо створити накопичувальну систему одночасно з непідйомною солідарною - майже нереально. Питання скасування якимось чином існуючих соціальних гарантій стояло давно, ще задовго до війни. Це невідворотньо. Війна навряд чи покращить співвідношення між працюючими і пенсіонерами. Тож питання стає ще гостріше. А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.
Не совсем так. В Украине накопительную пенсию в условиях постоянной девальвации никто не захочет платить, если смог освоить калькулятор. Ясен пень, что лучше доллары купить и в матрас, чем отдать какому-то фонду и чтобы оно там девальвировало. Кто поспособней, недвигу как личный ПФ скупал. В США комбинированная система, сошиал секьюрити - это фактически солидарная пенсия, и она обязательная, но помимо нее есть варианты.
Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.
Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...
Дюрі-бачі написав:Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...
бо люди живуть все довше й довше
Дустом их
я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці
rjkz написав:В Украине накопительную пенсию в условиях постоянной девальвации никто не захочет платить, если смог освоить калькулятор. Ясен пень, что лучше доллары купить и в матрас, чем отдать какому-то фонду и чтобы оно там девальвировало. Кто поспособней, недвигу как личный ПФ скупал. В США комбинированная система, сошиал секьюрити - это фактически солидарная пенсия, и она обязательная, но помимо нее есть варианты.
щось не солодко і американським пенсам, або в бомжі, або на Філіпіни/ПСА вихідцям з бСРСР, швидше за все велкамбек на істарічєску родіну
Дюрі-бачі написав:Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...
бо люди живуть все довше й довше
Дустом их
Зараз вигадають як робили в Спарті. Хоча, про що я кажу, в нас в ВР більшість до 9 класу школи не дійшло по розвитку...