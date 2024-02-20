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я вже чув таке, що поляків турбує, що німці купують українське збіжжя. й польське нікому непотрібно. а це вже не їх ... справа, кому ми продаємо свою продукцію нехай працюють над своєю собівартістю.
це вже треба вести перемовини з владою й ЄС, й Польщі, щоб цих неадекатів привести до тями й заставити їх виконувати закони.
Ви реально думаєте, що у групки невеличких польських фермерів є фінансування в мільйони злотих в день на усіляккі акції по всій Польщі + реклама по всіх соц.мережах?
Не важливо, хто їх фінансує. Переважна більшість поляків їх підтримує, навіть стоячи сьогодні у пробках в польських містах, де ці фермери вирішили влаштувати покатушки на тракторах. Якщо так далі піде, то буду дивитися Італію. Хоч там і з роботою важче.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 20 лют, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Женщина и ее две дочери-подростки жили в одной комнате с другими людьми, и только тонкий занавес отделял их от сотен других. Двухъярусные кровати стояли вдоль стен и были увешаны одеждой и простынями, чтобы хоть как-то уединиться.
Со временем у дочери Екатерины украли телефон и паспорт.
"Здесь нет такого понятия, как безопасность. Каждый день мы на грани, потому что не знаем, что нас ждет завтра", - рассказала женщина.
По ее словам, в лагере беженцы подавали не съедобную еду. Запах тухлых вареных яиц выделяется в памяти Екатерины о ее шести месяцах жизни в лагере.
"Когда их очищаешь, запах ужасен", - сказала она.
Ну за два роки сидіння можна було вже не тільки німецьку В1 вивчити, а і Java + англійську і вже башляти десь в ІТ компанії.
Справедливости ради - там не написано, сколько времени она уже в Германии. Возможно речь не о 2 годах, а о нескольких месяцах. Второе, если правда об условиях жизни, то в такой обстановке сложновато заниматься. Хотя вызывает удивление, что после 6 месяцев в одном лагере, она переехала в другой - как-то слишком долго по лагерям. Третье, если женщина с маленькими детьми, то учиться тоже сложно. Тут, правда, говорится о подростках. Не знаю, какой возраст имеют ввиду.
Спасибо за видео об Испании. Очень положительное и информативно.
Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.
Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...
Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то). Але масштаб проблем - непорівнюваний.
Масштаб проблем у нас больше только потому, что страна беднее. Других различий не вижу. Если, конечно, не говорить о сегодняшней ситуации в связи с войной. Но в сегодняшней ситуации очень оригинально звучит идея Зеленского: "Вы нам перечисляйте помощь для беженцев, а мы уже сами распределим, кому сколько выделить".
я вже чув таке, що поляків турбує, що німці купують українське збіжжя. й польське нікому непотрібно. а це вже не їх ... справа, кому ми продаємо свою продукцію нехай працюють над своєю собівартістю.
це вже треба вести перемовини з владою й ЄС, й Польщі, щоб цих неадекатів привести до тями й заставити їх виконувати закони.
Ви реально думаєте, що у групки невеличких польських фермерів є фінансування в мільйони злотих в день на усіляккі акції по всій Польщі + реклама по всіх соц.мережах?
Не важливо, хто їх фінансує. Переважна більшість поляків їх підтримує, навіть стоячи сьогодні у пробках в польських містах, де ці фермери вирішили влаштувати покатушки на тракторах. Якщо так далі піде, то буду дивитися Італію. Хоч там і з роботою важче.
А були опитування по підтримці/не підтримці? Чи звідки дані? Якщо на фейсбуку анонімні тролі пишуть що підтримують, то це не зовсім більшість поляків... Хоча з такими сумами на пропаганду через пару років виберуть Орбана.
BIGor написав:Ну за два роки сидіння можна було вже не тільки німецьку В1 вивчити, а і Java + англійську і вже башляти десь в ІТ компанії.
Справедливости ради - там не написано, сколько времени она уже в Германии. Возможно речь не о 2 годах, а о нескольких месяцах. Второе, если правда об условиях жизни, то в такой обстановке сложновато заниматься. Хотя вызывает удивление, что после 6 месяцев в одном лагере, она переехала в другой - как-то слишком долго по лагерям. Третье, если женщина с маленькими детьми, то учиться тоже сложно. Тут, правда, говорится о подростках. Не знаю, какой возраст имеют ввиду.
Спасибо за видео об Испании. Очень положительное и информативно.
ЛАД, люди часто шукають відмазки, сам такий часто, завжди тяжко, але в дні 24 години, мені наприклад було треба - сидів і ночами, і на свята і вихідні.
Faceless написав:........ Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. .......
Протирічить. Якщо "загалом" рівень життя покращується, то і пільги легше забезпечувати. Німеччина чи Швеція можуть краще забезпечувати наших біженців саме тому, що ці країни багатші, з високим рівнем життя "загалом". А Польща має скорочувати пільги. Так само, як Іспанія дає менше пільг.
BIGor написав:А були опитування по підтримці/не підтримці? Чи звідки дані? Якщо на фейсбуку анонімні тролі пишуть що підтримують, то це не зовсім більшість поляків... Хоча з такими сумами на пропаганду через пару років виберуть Орбана.
Не думаю, що у ФБ та ЮТ тільки кремлівські тролі сидять. Акаунти на ФБ цілком реальні. І, що саме головне, практично немає коментарів з осудом цих протестів. Тому треба констатувати, що хоч і не поголівно, але значна частина польського суспільства таки йопнулася на грунті українофобії.