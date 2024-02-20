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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1874187518761877
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:10

  Shaman написав:
  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

Основне з інтервʼю:

▪️Законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.

▪️Депутати між собою радяться щодо законопроєкту, але "слуги народу" рішень ніяких не ухвалюють. Вони приймають все, що їм спускають згори. 

▪️Зараз мобілізація не може бути добровільною. А примус — це мова про норми, які мають відповідати Конституції. 

▪️Блокування рахунків — це не співмірний захід. 

▪️Відмовляючись виконувати свій громадянський обов’язок, держава може відмовляти в послугах, наприклад, позбавити право на вищу освіту дітей ухилянтів

Вопрос об эмиграции решается сам собой

яка щира маніпуляція. право на вищу освіту - це лише припущення однієї людини, а подається так, що це норма законопроєкту. та відповідний галас

upd а от першочергове право дітей військових чи УБД на бюджетне навчання - чому б й ні. справедливо

так в нас влада креативить "а чим ще затероризувати пересіченого", якщо не зкреативив черегову нісенітницю про те як вжухати посполитого, то день пройшов даремно.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:15

  BIGor написав:
  Shaman написав:а ось вже важливі деталі

Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини

я вже чув таке, що поляків турбує, що німці купують українське збіжжя. й польське нікому непотрібно. а це вже не їх ... справа, кому ми продаємо свою продукцію :D нехай працюють над своєю собівартістю.

це вже треба вести перемовини з владою й ЄС, й Польщі, щоб цих неадекатів привести до тями й заставити їх виконувати закони.

Ви реально думаєте, що у групки невеличких польських фермерів є фінансування в мільйони злотих в день на усіляккі акції по всій Польщі + реклама по всіх соц.мережах?

Не важливо, хто їх фінансує. Переважна більшість поляків їх підтримує, навіть стоячи сьогодні у пробках в польських містах, де ці фермери вирішили влаштувати покатушки на тракторах. Якщо так далі піде, то буду дивитися Італію. Хоч там і з роботою важче.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 20 лют, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:17

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Начались описания тяжёлой жизни наших беженцев на Западе, в частности, в Германии - https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrayintsi-rozpovili-zhittya-nimetskih-taborah-1708357151.html.
Женщина и ее две дочери-подростки жили в одной комнате с другими людьми, и только тонкий занавес отделял их от сотен других. Двухъярусные кровати стояли вдоль стен и были увешаны одеждой и простынями, чтобы хоть как-то уединиться.

Со временем у дочери Екатерины украли телефон и паспорт.

"Здесь нет такого понятия, как безопасность. Каждый день мы на грани, потому что не знаем, что нас ждет завтра", - рассказала женщина.

По ее словам, в лагере беженцы подавали не съедобную еду. Запах тухлых вареных яиц выделяется в памяти Екатерины о ее шести месяцах жизни в лагере.

"Когда их очищаешь, запах ужасен", - сказала она.

Ну за два роки сидіння можна було вже не тільки німецьку В1 вивчити, а і Java + англійську і вже башляти десь в ІТ компанії.

Справедливости ради - там не написано, сколько времени она уже в Германии. Возможно речь не о 2 годах, а о нескольких месяцах.
Второе, если правда об условиях жизни, то в такой обстановке сложновато заниматься. Хотя вызывает удивление, что после 6 месяцев в одном лагере, она переехала в другой - как-то слишком долго по лагерям.
Третье, если женщина с маленькими детьми, то учиться тоже сложно. Тут, правда, говорится о подростках. Не знаю, какой возраст имеют ввиду.

Спасибо за видео об Испании. Очень положительное и информативно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:24

  Faceless написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А "багаті країни" дуже давно відійшли від тягаря солідарних пенсійних систем, і, в більшості випадків, мають кращу демографічну ситуацію.

Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то).
Але масштаб проблем - непорівнюваний.

Масштаб проблем у нас больше только потому, что страна беднее.
Других различий не вижу. Если, конечно, не говорить о сегодняшней ситуации в связи с войной.
Но в сегодняшней ситуации очень оригинально звучит идея Зеленского: "Вы нам перечисляйте помощь для беженцев, а мы уже сами распределим, кому сколько выделить".
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:29

  ЛАД написав:Но в сегодняшней ситуации очень оригинально звучит идея Зеленского: "Вы нам перечисляйте помощь для беженцев, а мы уже сами распределим, кому сколько выделить".


Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 лют, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:30

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:а ось вже важливі деталі

Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини

я вже чув таке, що поляків турбує, що німці купують українське збіжжя. й польське нікому непотрібно. а це вже не їх ... справа, кому ми продаємо свою продукцію :D нехай працюють над своєю собівартістю.

це вже треба вести перемовини з владою й ЄС, й Польщі, щоб цих неадекатів привести до тями й заставити їх виконувати закони.

Ви реально думаєте, що у групки невеличких польських фермерів є фінансування в мільйони злотих в день на усіляккі акції по всій Польщі + реклама по всіх соц.мережах?

Не важливо, хто їх фінансує. Переважна більшість поляків їх підтримує, навіть стоячи сьогодні у пробках в польських містах, де ці фермери вирішили влаштувати покатушки на тракторах. Якщо так далі піде, то буду дивитися Італію. Хоч там і з роботою важче.

А були опитування по підтримці/не підтримці? Чи звідки дані? Якщо на фейсбуку анонімні тролі пишуть що підтримують, то це не зовсім більшість поляків... Хоча з такими сумами на пропаганду через пару років виберуть Орбана.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:37

  ЛАД написав:
  BIGor написав:Ну за два роки сидіння можна було вже не тільки німецьку В1 вивчити, а і Java + англійську і вже башляти десь в ІТ компанії.

Справедливости ради - там не написано, сколько времени она уже в Германии. Возможно речь не о 2 годах, а о нескольких месяцах.
Второе, если правда об условиях жизни, то в такой обстановке сложновато заниматься. Хотя вызывает удивление, что после 6 месяцев в одном лагере, она переехала в другой - как-то слишком долго по лагерям.
Третье, если женщина с маленькими детьми, то учиться тоже сложно. Тут, правда, говорится о подростках. Не знаю, какой возраст имеют ввиду.

Спасибо за видео об Испании. Очень положительное и информативно.

ЛАД, люди часто шукають відмазки, сам такий часто, завжди тяжко, але в дні 24 години, мені наприклад було треба - сидів і ночами, і на свята і вихідні.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:40

  Faceless написав:........
Це не протирічить покращенню рівня життя загалом. Всілякі пільги і виплати всі роки незалежності тільки збільшувалися, але утримання солідарної пенсійної системи в країні з поганою демографією неможливе, а особливо з таким рівнем тіньової економіки. Навіть при більш-менш пристойних доходах неможливо утримувати пенсіонерів з виплат працюючих, коли їх відношення 1:1. А на додачу неймовірна кількість всіляких пільг і гарантій, які перейшли ще від совка і їх стало тільки більше. .......

Протирічить.
Якщо "загалом" рівень життя покращується, то і пільги легше забезпечувати.
Німеччина чи Швеція можуть краще забезпечувати наших біженців саме тому, що ці країни багатші, з високим рівнем життя "загалом". А Польща має скорочувати пільги. Так само, як Іспанія
дає менше пільг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:43

  BIGor написав:...........
ЛАД, люди часто шукають відмазки, сам такий часто, завжди тяжко, але в дні 24 години, мені наприклад було треба - сидів і ночами, і на свята і вихідні.

Не спорю, часто. У меня тоже бывало, как у Вас. Безусловно, человек сам долен трепыхаться, а не ждать манны небесной.
Но бывают и объективные причины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 лют, 2024 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:54

  BIGor написав:А були опитування по підтримці/не підтримці? Чи звідки дані? Якщо на фейсбуку анонімні тролі пишуть що підтримують, то це не зовсім більшість поляків... Хоча з такими сумами на пропаганду через пару років виберуть Орбана.

Не думаю, що у ФБ та ЮТ тільки кремлівські тролі сидять. Акаунти на ФБ цілком реальні. І, що саме головне, практично немає коментарів з осудом цих протестів. Тому треба констатувати, що хоч і не поголівно, але значна частина польського суспільства таки йопнулася на грунті українофобії.
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