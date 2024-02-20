Уже ж був PiS, що а5?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:13
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:22
Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:26
подивимось. поки що більше схоже, що хтось (хто?) качає ситуацію. бо їхні вимоги не відповідають тому, що вони роблять.
а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 20 лют, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:32
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:48
Ви дуже помиляєтесь щодо пропаганди зі сторони РФ. Памятаю в 2010 році на Wprost зробили коменти, в яких вказувалась країна по IP. Вже тоді рос.тролі були дуже професійні.
На рахунок теперішньої ситуації - ци реально звичайним фермерам вкидувати мільйони злотих в розкрутку постів?
Ситуація дуже схожа на розкрутку "Free palestine" в соцмережах.
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:49
але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте...
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:53
Вже по фейсбуку рекламують від "польських фермерів" бойкотувати ріпакову олію Куявська з України... Цікаво, чи "польські фермери" знають, що ріпакова олія - це суто фішка Польщі?
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