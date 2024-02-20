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#<1 ... 1875187618771878 Додано: Вів 20 лют, 2024 17:13 BIGor написав: Хоча з такими сумами на пропаганду через пару років виберуть Орбана. Хоча з такими сумами на пропаганду через пару років виберуть Орбана.

Уже ж був PiS, що а5? Уже ж був PiS, що а5? flyman

Повідомлень: 34015 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 17:22 Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня" Bolt Повідомлень: 2776 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 17:26 подивимось. поки що більше схоже, що хтось (хто?) качає ситуацію. бо їхні вимоги не відповідають тому, що вони роблять.



а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде. Востаннє редагувалось Shaman в Вів 20 лют, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 5299 З нами з: 29.09.19 Подякував: 555 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 17:32 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: бо люди живуть все довше й довше бо люди живуть все довше й довше

Дустом их Дустом их

я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці



Я против всех видов дискриминации и за права Человека.

Вы меня с Максом спутали. Я против всех видов дискриминации и за права Человека.Вы меня с Максом спутали. rjkz

Повідомлень: 16221 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8203 раз. Подякували: 5097 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 17:48 Ви дуже помиляєтесь щодо пропаганди зі сторони РФ. Памятаю в 2010 році на Wprost зробили коменти, в яких вказувалась країна по IP. Вже тоді рос.тролі були дуже професійні.

На рахунок теперішньої ситуації - ци реально звичайним фермерам вкидувати мільйони злотих в розкрутку постів?



Ситуація дуже схожа на розкрутку "Free palestine" в соцмережах. BIGor

Повідомлень: 8624 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 17:49 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Дустом их Дустом их

я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці

Я против всех видов дискриминации и за права Человека.

Вы меня с Максом спутали. Я противи заЧеловека.Вы меня с Максом спутали.

але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте... але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте... Shaman

Повідомлень: 5299 З нами з: 29.09.19 Подякував: 555 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 17:53 Цікаво, чи "польські фермери" знають, що ріпакова олія - це суто фішка Польщі? Вже по фейсбуку рекламують від "польських фермерів" бойкотувати ріпакову олію Куявська з України...Цікаво, чи "польські фермери" знають, що ріпакова олія - це суто фішка Польщі? BIGor

Повідомлень: 8624 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1875187618771878 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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