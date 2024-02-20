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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1876187718781879>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:13

  BIGor написав:Хоча з такими сумами на пропаганду через пару років виберуть Орбана.

Уже ж був PiS, що а5?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:22

Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:26

подивимось. поки що більше схоже, що хтось (хто?) качає ситуацію. бо їхні вимоги не відповідають тому, що вони роблять.

а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 20 лют, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:32

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:бо люди живуть все довше й довше :D

Дустом их

я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці :lol:


Я против всех видов дискриминации и за права Человека.
Вы меня с Максом спутали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:48

Ви дуже помиляєтесь щодо пропаганди зі сторони РФ. Памятаю в 2010 році на Wprost зробили коменти, в яких вказувалась країна по IP. Вже тоді рос.тролі були дуже професійні.
На рахунок теперішньої ситуації - ци реально звичайним фермерам вкидувати мільйони злотих в розкрутку постів?

Ситуація дуже схожа на розкрутку "Free palestine" в соцмережах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:49

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  rjkz написав:Дустом их

я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці :lol:

Я против всех видов дискриминации и за права Человека.
Вы меня с Максом спутали.

але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:53

Вже по фейсбуку рекламують від "польських фермерів" бойкотувати ріпакову олію Куявська з України... :mrgreen: Цікаво, чи "польські фермери" знають, що ріпакова олія - це суто фішка Польщі?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:39

  Shaman написав:але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте... :lol:

Це як Фідель і Громико?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:57

  flyman написав:
  Shaman написав:але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте... :lol:

Це як Фідель і Громико?

Громико не был бородатым.
Но лучший поцелуй был у Брежнева с Хонеккером. Лень искать фото, найдите, если хотите. :)
Вот оно - https://www.jnsm.com.ua/ures/img/hphoto/Brezhnev_Honekker_Kiss.jpg
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте... :lol:

Це як Фідель і Громико?

Громико не был бородатым.
Но лучший поцелуй был у Брежнева с Хонеккером. Лень искать фото, найдите, если хотите. :)
Вот оно - https://www.jnsm.com.ua/ures/img/hphoto/Brezhnev_Honekker_Kiss.jpg

так обоє не бородаті, в моєму прикладі один ... щось із відомих діячів не пригадується пара бороданів крім К.М.Ф.Е які "не муж і жена"
flyman
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