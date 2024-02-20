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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1876187718781879
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:28

  Bolt написав:Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"

Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.
Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука :)
Востаннє редагувалось stm в Вів 20 лют, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:28

  Shaman написав:а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.

Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:33

  stm написав:Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:39

  Gastarbaiter написав:
  stm написав:Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?

На камеру, ФИО и должность полицейского и запрос на прокуратуру. Полиция имеет должностные обязанности. Составление протокола о порче имущества в их обязанностях. Отказ и я могу подать на конкретного правоохранителя запрос о невыполнении им должностных обязанностей. Выбор у полиции есть :) как и у митингующего. Я ничего не могу сделать с блокировкой, но вот с порчей ещё как могу.
Нанесение ущерба конкретному владельцу зерна, а не Укрзализнице.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:44

  Gastarbaiter написав:
  stm написав:Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?

це має відбуватися за підтримки держави. й треба так, в тому числі йти за цими складними юридичними процедурами.

але краще домовитися з польською владою - знову ж таки треба зануритися, що ж вони хочуть, й чого влада це допускає.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:47

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.

Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії.

якщо козаків, то українців в Польщі можна й більше мобілізувати :D

в когось щось стиснулося до розміру вушка голки :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:17

  Бетон написав:Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп

:)
ухилянти не зможуть мати дітей - Держдеп
flysoulfly
 
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