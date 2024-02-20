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#<1 ... 18771878187918801881> Додано: Вів 20 лют, 2024 19:28 Bolt написав: Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня" Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"

Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.

Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука Востаннє редагувалось stm в Вів 20 лют, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 4508 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 19:28 Shaman написав: а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде. а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.

Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії. Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії. Gastarbaiter Повідомлень: 3054 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 19:33 stm написав: Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует? Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует? Gastarbaiter Повідомлень: 3054 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 19:39 Gastarbaiter написав: stm написав: Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует? Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?

На камеру, ФИО и должность полицейского и запрос на прокуратуру. Полиция имеет должностные обязанности. Составление протокола о порче имущества в их обязанностях. Отказ и я могу подать на конкретного правоохранителя запрос о невыполнении им должностных обязанностей. Выбор у полиции есть как и у митингующего. Я ничего не могу сделать с блокировкой, но вот с порчей ещё как могу.

Нанесение ущерба конкретному владельцу зерна, а не Укрзализнице. На камеру, ФИО и должность полицейского и запрос на прокуратуру. Полиция имеет должностные обязанности. Составление протокола о порче имущества в их обязанностях. Отказ и я могу подать на конкретного правоохранителя запрос о невыполнении им должностных обязанностей. Выбор у полиции естькак и у митингующего. Я ничего не могу сделать с блокировкой, но вот с порчей ещё как могу.Нанесение ущерба конкретному владельцу зерна, а не Укрзализнице. stm

Повідомлень: 4508 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 19:44 Gastarbaiter написав: stm написав: Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует? Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?

це має відбуватися за підтримки держави. й треба так, в тому числі йти за цими складними юридичними процедурами.



але краще домовитися з польською владою - знову ж таки треба зануритися, що ж вони хочуть, й чого влада це допускає. це має відбуватися за підтримки держави. й треба так, в тому числі йти за цими складними юридичними процедурами.але краще домовитися з польською владою - знову ж таки треба зануритися, що ж вони хочуть, й чого влада це допускає. Shaman

Повідомлень: 5305 З нами з: 29.09.19 Подякував: 555 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 19:47 Gastarbaiter написав: Shaman написав: а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде. а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.

Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії. Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії.

якщо козаків, то українців в Польщі можна й більше мобілізувати



в когось щось стиснулося до розміру вушка голки якщо козаків, то українців в Польщі можна й більше мобілізуватив когось щось стиснулося до розміру вушка голки Shaman

Повідомлень: 5305 З нами з: 29.09.19 Подякував: 555 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 20:17 Бетон написав: Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ - нардеп



ухилянти не зможуть мати дітей - Держдеп

flysoulfly Повідомлень: 4350 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1522 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 20:28 Shaman написав: якщо козаків, то українців в Польщі можна й більше мобілізувати

якщо козаків, то українців в Польщі можна й більше мобілізувати

В польській мові "козак" - сміливий, сильний, спритний чоловік (іноді в іронічному сенсі). "Можеш випити літр водкі? Ну ти козак!". В польській мові "козак" - сміливий, сильний, спритний чоловік (іноді в іронічному сенсі). "Можеш випити літр водкі? Ну ти козак!". Gastarbaiter Повідомлень: 3054 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 20:33 stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав: Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует? Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?

На камеру, ФИО и должность полицейского и запрос на прокуратуру. Полиция имеет должностные обязанности. Составление протокола о порче имущества в их обязанностях. Отказ и я могу подать на конкретного правоохранителя запрос о невыполнении им должностных обязанностей. Выбор у полиции есть как и у митингующего. Я ничего не могу сделать с блокировкой, но вот с порчей ещё как могу.

Нанесение ущерба конкретному владельцу зерна, а не Укрзализнице. На камеру, ФИО и должность полицейского и запрос на прокуратуру. Полиция имеет должностные обязанности. Составление протокола о порче имущества в их обязанностях. Отказ и я могу подать на конкретного правоохранителя запрос о невыполнении им должностных обязанностей. Выбор у полиции естькак и у митингующего. Я ничего не могу сделать с блокировкой, но вот с порчей ещё как могу.Нанесение ущерба конкретному владельцу зерна, а не Укрзализнице.

Про це можна поговорити на форумі. Днями опинився в епіцентрі подібного страйку. Поліції все по цимбалах. При мені розлючений водій наїхав на протестувальника. І о диво - нічого не було, чувака відпустили. Більше того, якби моє авто опинилось у фосі, то сказали б що сам не впорався з керуванням. Польські поліціянти самоусуваються на глухо. Про це можна поговорити на форумі. Днями опинився в епіцентрі подібного страйку. Поліції все по цимбалах. При мені розлючений водій наїхав на протестувальника. І о диво - нічого не було, чувака відпустили. Більше того, якби моє авто опинилось у фосі, то сказали б що сам не впорався з керуванням. Польські поліціянти самоусуваються на глухо. gonchik74

Повідомлень: 605 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 20:34 Gastarbaiter написав: stm написав: Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует? Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?



Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется. Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется. katso

Повідомлень: 961 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18771878187918801881> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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