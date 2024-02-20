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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лют, 2024 19:28
Bolt написав:
Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.
Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука
Востаннє редагувалось stm
в Вів 20 лют, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:28
Shaman написав:
а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.
Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:33
stm написав:
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.
Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:39
Gastarbaiter написав: stm написав:
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.
Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?
На камеру, ФИО и должность полицейского и запрос на прокуратуру. Полиция имеет должностные обязанности. Составление протокола о порче имущества в их обязанностях. Отказ и я могу подать на конкретного правоохранителя запрос о невыполнении им должностных обязанностей. Выбор у полиции есть
как и у митингующего. Я ничего не могу сделать с блокировкой, но вот с порчей ещё как могу.
Нанесение ущерба конкретному владельцу зерна, а не Укрзализнице.
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stm
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:44
Gastarbaiter написав: stm написав:
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.
Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?
це має відбуватися за підтримки держави. й треба так, в тому числі йти за цими складними юридичними процедурами.
але краще домовитися з польською владою - знову ж таки треба зануритися, що ж вони хочуть, й чого влада це допускає.
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Shaman
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:47
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
а якщо таке станеться, то гадаю зіткнуться з ситуацією - що Сувальський коридор "наш". й схиляюсь до думки, що далеко не всі поляки будуть такі сміливі, як зараз, коли висипають зерно на землю. притомна людина таке взагалі робити не буде.
Може, тисяч 100 "козаков" і набереться, а решта буде драпати аж до Португалії.
якщо козаків, то українців в Польщі можна й більше мобілізувати
в когось щось стиснулося до розміру вушка голки
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Shaman
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:17
Бетон написав:
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:28
Shaman написав:
якщо козаків, то українців в Польщі можна й більше мобілізувати
В польській мові "козак" - сміливий, сильний, спритний чоловік (іноді в іронічному сенсі). "Можеш випити літр водкі? Ну ти козак!".
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:33
stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав:
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.
Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?
На камеру, ФИО и должность полицейского и запрос на прокуратуру. Полиция имеет должностные обязанности. Составление протокола о порче имущества в их обязанностях. Отказ и я могу подать на конкретного правоохранителя запрос о невыполнении им должностных обязанностей. Выбор у полиции есть
как и у митингующего. Я ничего не могу сделать с блокировкой, но вот с порчей ещё как могу.
Нанесение ущерба конкретному владельцу зерна, а не Укрзализнице.
Про це можна поговорити на форумі. Днями опинився в епіцентрі подібного страйку. Поліції все по цимбалах. При мені розлючений водій наїхав на протестувальника. І о диво - нічого не було, чувака відпустили. Більше того, якби моє авто опинилось у фосі, то сказали б що сам не впорався з керуванням. Польські поліціянти самоусуваються на глухо.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:34
Gastarbaiter написав: stm написав:
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.
Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?
Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.
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