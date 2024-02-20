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gonchik74 написав: Польські поліціянти самоусуваються на глухо.
И наверное польский парламент как-то не вызывает ихнего министра МВД и не спрашивает "а че у тебя там за х-ня на границе, Вы справляетесь или Вам на пенсию пора?". Если б спросили - к утру б наверное и следов не осталось бы...
katso написав:Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.
"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут? А еще есть такая вещь как "umorzenie sprawy" - это когда полиция, не выявив сразу подозреваемого, забивает болт на дальнейшее расследование, пока не появятся "новые факты". За руку, я так понимаю, никого из операторов болгарки в комиссариат не привели?
Цим люмпенам все по барабану. Головне отримати дозвіл на страйк, а далі роби, що хочеш. Бачив, як приїхали ініціатори акції, пристойного виду дядьки, і мало не благали страйкарів дотримуватись регламенту (припинити страйк о 17.00, пропускати одне авто на півгодини), мовляв вони несуть кримінальну відповідальність за недотримання цих умов. Та де там.
stm написав:Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.
Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?
Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.
Bolt написав:Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу. Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука
хех тогда и пару ТЦКшников можно былобы посадить и уличный террор бы прекратился или хотя бы одного министра обороны бывшего посадить, глядишь бы мародерства стало бы на порядок меньше НО если этого не происходит, значит те кто должен это делать имеют интерес, а эти лица что попали на камеру обычные марионетки, хорошо если поимели денег, а может их в темную заюзали как лохов
Востаннє редагувалось nekefer в Вів 20 лют, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу. Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука
Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки. Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать. Нет чтобы что- то на польское похожее. Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.
gonchik74 написав:Цим люмпенам все по барабану. Головне отримати дозвіл на страйк, а далі роби, що хочеш. Бачив, як приїхали ініціатори акції, пристойного виду дядьки, і мало не благали страйкарів дотримуватись регламенту (припинити страйк о 17.00, пропускати одне авто на півгодини), мовляв вони несуть кримінальну відповідальність за недотримання цих умов. Та де там.
Но, никто не доехал в префектуру, не написал заявление, не получил регистрационный номер этого заявления. Значит ничего нет, нет пострадавшей стороны официально а зря.
Bolt написав:Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"
Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу. Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука
Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки. Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать. Нет чтобы что- то на польское похожее. Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.
Так и вывеска на тракторе "Путин покажет всем в Украине и в Брюсселе". И Трамп подтверждает, наказания не избежать )))
rjkz написав:Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки. Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать. Нет чтобы что- то на польское похожее. Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.
Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер.