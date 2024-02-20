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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1878187918801881> Додано: Вів 20 лют, 2024 20:37 gonchik74 написав: Польські поліціянти самоусуваються на глухо. Польські поліціянти самоусуваються на глухо.



И наверное польский парламент как-то не вызывает ихнего министра МВД и не спрашивает "а че у тебя там за х-ня на границе, Вы справляетесь или Вам на пенсию пора?". Если б спросили - к утру б наверное и следов не осталось бы... И наверное польский парламент как-то не вызывает ихнего министра МВД и не спрашивает "а че у тебя там за х-ня на границе, Вы справляетесь или Вам на пенсию пора?". Если б спросили - к утру б наверное и следов не осталось бы... katso

Повідомлень: 961 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 20:44 katso написав: Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется. Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.

"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут? А еще есть такая вещь как "umorzenie sprawy" - это когда полиция, не выявив сразу подозреваемого, забивает болт на дальнейшее расследование, пока не появятся "новые факты". За руку, я так понимаю, никого из операторов болгарки в комиссариат не привели? "Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут? А еще есть такая вещь как "umorzenie sprawy" - это когда полиция, не выявив сразу подозреваемого, забивает болт на дальнейшее расследование, пока не появятся "новые факты". За руку, я так понимаю, никого из операторов болгарки в комиссариат не привели? Gastarbaiter Повідомлень: 3054 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 20:48 Цим люмпенам все по барабану. Головне отримати дозвіл на страйк, а далі роби, що хочеш. Бачив, як приїхали ініціатори акції, пристойного виду дядьки, і мало не благали страйкарів дотримуватись регламенту (припинити страйк о 17.00, пропускати одне авто на півгодини), мовляв вони несуть кримінальну відповідальність за недотримання цих умов. Та де там. gonchik74

Повідомлень: 605 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 20:50 katso написав: Gastarbaiter написав: stm написав: Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали.

Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует? Должны. Расскажите, как их привлекут к ответственности, если полиция не реагирует?



Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется. Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.

Просто восточные воеводства вотчина ПиС, которые вроде как сотрудничают с ПУ и которым на руку дестабилизации положения.

https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/7,180 ... 2-L.2.maly Просто восточные воеводства вотчина ПиС, которые вроде как сотрудничают с ПУ и которым на руку дестабилизации положения. Bolt Повідомлень: 2777 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 21:00 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці я у вас не сумніваюсь. ще трохи англійську вивчите, а там вже будете цікавитися, де видають білі трикутні ковпаки. бо БЛМ, мекси ці

Я против всех видов дискриминации и за права Человека.

Вы меня с Максом спутали. Я противи заЧеловека.Вы меня с Максом спутали.

але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте... але право двох бородатих чоловіків поцілуватися на вулиці заперечуєте...



Нет, не отрицаю их право как и мое право иметь свое мнение по этому поводу.

"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого". Нет, не отрицаю их право как и мое право иметь свое мнение по этому поводу."Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого". rjkz

Повідомлень: 16223 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8203 раз. Подякували: 5098 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 21:04 stm написав: Bolt написав: Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня" Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"

Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.

Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука

хех

тогда и пару ТЦКшников можно былобы посадить и уличный террор бы прекратился

или хотя бы одного министра обороны бывшего посадить, глядишь бы мародерства стало бы на порядок меньше

НО если этого не происходит, значит те кто должен это делать имеют интерес, а эти лица что попали на камеру обычные марионетки, хорошо если поимели денег, а может их в темную заюзали как лохов хехтогда и пару ТЦКшников можно былобы посадить и уличный террор бы прекратилсяили хотя бы одного министра обороны бывшего посадить, глядишь бы мародерства стало бы на порядок меньшеНО если этого не происходит, значит те кто должен это делать имеют интерес, а эти лица что попали на камеру обычные марионетки, хорошо если поимели денег, а может их в темную заюзали как лохов Востаннє редагувалось nekefer в Вів 20 лют, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 921 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 21:05 stm написав: Bolt написав: Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня" Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"

Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.

Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука



Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.

Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.

Нет чтобы что- то на польское похожее.

Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету. Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.Нет чтобы что- то на польское похожее.Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету. rjkz

Повідомлень: 16223 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8203 раз. Подякували: 5098 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 21:20 gonchik74 написав: Цим люмпенам все по барабану. Головне отримати дозвіл на страйк, а далі роби, що хочеш. Бачив, як приїхали ініціатори акції, пристойного виду дядьки, і мало не благали страйкарів дотримуватись регламенту (припинити страйк о 17.00, пропускати одне авто на півгодини), мовляв вони несуть кримінальну відповідальність за недотримання цих умов. Та де там. Цим люмпенам все по барабану. Головне отримати дозвіл на страйк, а далі роби, що хочеш. Бачив, як приїхали ініціатори акції, пристойного виду дядьки, і мало не благали страйкарів дотримуватись регламенту (припинити страйк о 17.00, пропускати одне авто на півгодини), мовляв вони несуть кримінальну відповідальність за недотримання цих умов. Та де там.

Но, никто не доехал в префектуру, не написал заявление, не получил регистрационный номер этого заявления. Значит ничего нет, нет пострадавшей стороны официально а зря. Но, никто не доехал в префектуру, не написал заявление, не получил регистрационный номер этого заявления. Значит ничего нет, нет пострадавшей стороны официальноа зря. stm

Повідомлень: 4508 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 21:22 rjkz написав: stm написав: Bolt написав: Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня" Якщо судити з коментів в,, Газеті виборчій"на рахунок блокування кордонів, то в основному припускаються думки, що то проплачена Путіном муйня"

Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.

Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука Проплаченные Пуйлом чуваки заснятые на камеру, высыпающие зерно должны нести ответственность по Закону. Не поверите там тоже либо бабло отбашлять, либо сидеть. Я не вижу тут проблемы в поляках, я вижу тут проблемы в нас. Протокол порчи имущества и погнали. Отказ на камеру полиции фиксировать протокол и прокуратура Польши тоже будет иметь работу.Протест предполагающий нанесение вреда частной собственности наказывается либо неприятным штрафом либо лишением свободы. Я считаю что посадить пару чуваков сам Закон велел. Другим будет наука



Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.

Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.

Нет чтобы что- то на польское похожее.

Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету. Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.Нет чтобы что- то на польское похожее.Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.

Так и вывеска на тракторе "Путин покажет всем в Украине и в Брюсселе". И Трамп подтверждает, наказания не избежать ))) Так и вывеска на тракторе "Путин покажет всем в Украине и в Брюсселе". И Трамп подтверждает, наказания не избежать ))) stm

Повідомлень: 4508 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лют, 2024 21:34 rjkz написав: Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.

Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.

Нет чтобы что- то на польское похожее.

Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету. Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.Нет чтобы что- то на польское похожее.Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.

Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер. Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер. Gastarbaiter Повідомлень: 3054 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1878187918801881> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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