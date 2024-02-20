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#<1 ... 1878187918801881 Додано: Сер 21 лют, 2024 00:23



https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ: Bolt Повідомлень: 2778 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 00:37 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.

Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.

Нет чтобы что- то на польское похожее.

Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету. Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.Нет чтобы что- то на польское похожее.Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.

Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер. Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер.



Ага. Он, паразит.

Его как-то по польски не могли назвать?

Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей.

Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын.

Вы что там всех фермеров знаете?

Ага. Он, паразит.Его как-то по польски не могли назвать?Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей.Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын.Вы что там всех фермеров знаете? rjkz

Повідомлень: 16224 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8203 раз. Подякували: 5098 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 00:55 Bolt написав: Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:



https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

Таке зараз нажаль всюди, але набирають індусів. Лейофи можна дивитись тут https://layoffs.fyi/ Таке зараз нажаль всюди, але набирають індусів. Лейофи можна дивитись тут BIGor

Повідомлень: 8625 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 01:02 Gastarbaiter написав: katso написав: Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется. Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.

"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут? "Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?



Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров" Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров" katso

Повідомлень: 962 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1878187918801881 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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