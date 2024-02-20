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rjkz написав:Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки. Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать. Нет чтобы что- то на польское похожее. Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.
Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер.
Ага. Он, паразит. Его как-то по польски не могли назвать? Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей. Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын. Вы что там всех фермеров знаете?
katso написав:Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.
"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?
Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров"