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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1878187918801881
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:23

Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:37

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.
Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.
Нет чтобы что- то на польское похожее.
Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.

Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер.


Ага. Он, паразит.
Его как-то по польски не могли назвать?
Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей.
Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын.
Вы что там всех фермеров знаете?
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:55

  Bolt написав:Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy

Таке зараз нажаль всюди, але набирають індусів. Лейофи можна дивитись тут https://layoffs.fyi/
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:02

  Gastarbaiter написав:
  katso написав:Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.

"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?


Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров"
katso
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