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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1878187918801881
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:23

Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:37

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки.
Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать.
Нет чтобы что- то на польское похожее.
Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.

Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер.


Ага. Он, паразит.
Его как-то по польски не могли назвать?
Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей.
Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын.
Вы что там всех фермеров знаете?
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:55

  Bolt написав:Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy

Таке зараз нажаль всюди, але набирають індусів. Лейофи можна дивитись тут https://layoffs.fyi/
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:02

  Gastarbaiter написав:
  katso написав:Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.

"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?


Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров"
katso
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:13

  rjkz написав:Ага. Он, паразит.
Его как-то по польски не могли назвать?
Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей.
Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын.
Вы что там всех фермеров знаете?
:lol:

Имя "Роман" хоть и редкое для Польши, но не абсолютно чужое. Фамилия "Кондрув" тоже необычная, но похожа на название села или городка. Или даже на видоизмененную русскую фамилию на -ов. Что тоже вполне может быть, т.к. народ перемешивался в прошлом. Какой-нибудь "Bogdan Syrski" тоже может быть вполне себе польским именем.
Просто загуглил информацию о предводителях протеста.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:32

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Ага. Он, паразит.
Его как-то по польски не могли назвать?
Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей.
Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын.
Вы что там всех фермеров знаете?
:lol:

Имя "Роман" хоть и редкое для Польши, но не абсолютно чужое. Фамилия "Кондрув" тоже необычная, но похожа на название села или городка. Или даже на видоизмененную русскую фамилию на -ов. Что тоже вполне может быть, т.к. народ перемешивался в прошлом. Какой-нибудь "Bogdan Syrski" тоже может быть вполне себе польским именем.
Просто загуглил информацию о предводителях протеста.


Он был подписан как Роман Кондров.
Ситуация - ППц.
Вроде писали, что будут баржами по Дунаю перевозить, они баржам дно болгарками вскрывать тоже будут?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 02:23

  katso написав:
  Gastarbaiter написав:
  katso написав:Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.

"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?


Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров"

Они доказывают, что хуже, без соблюдения европейских требований, и поэтому дешевле.
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