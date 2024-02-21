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rjkz написав:Только что в американских новостях брали интервью у одного из польских фермеров из этой компашки. Фермара зовут Роман ....ов. Они уже даже липовые имена не парятся давать. Нет чтобы что- то на польское похожее. Как в том анекдоте, в бою над Ханоем вьетнамские летчики Си Ни Цын и Ли Си Цын сбили по вражескому самолету.
Roman Kondrów? Вы ошибаетесь, это не "турист". Вполне себе местный фермер.
Ага. Он, паразит. Его как-то по польски не могли назвать? Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей. Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын. Вы что там всех фермеров знаете?
katso написав:Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.
"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?
Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров"
rjkz написав:Ага. Он, паразит. Его как-то по польски не могли назвать? Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей. Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын. Вы что там всех фермеров знаете?
Имя "Роман" хоть и редкое для Польши, но не абсолютно чужое. Фамилия "Кондрув" тоже необычная, но похожа на название села или городка. Или даже на видоизмененную русскую фамилию на -ов. Что тоже вполне может быть, т.к. народ перемешивался в прошлом. Какой-нибудь "Bogdan Syrski" тоже может быть вполне себе польским именем. Просто загуглил информацию о предводителях протеста.
rjkz написав:Ага. Он, паразит. Его как-то по польски не могли назвать? Я не знаю, например, СтанИслав или Кшиштоф или Анжей. Ну и с фамилией не похожей на Ли Си Цын. Вы что там всех фермеров знаете?
Имя "Роман" хоть и редкое для Польши, но не абсолютно чужое. Фамилия "Кондрув" тоже необычная, но похожа на название села или городка. Или даже на видоизмененную русскую фамилию на -ов. Что тоже вполне может быть, т.к. народ перемешивался в прошлом. Какой-нибудь "Bogdan Syrski" тоже может быть вполне себе польским именем. Просто загуглил информацию о предводителях протеста.
Он был подписан как Роман Кондров. Ситуация - ППц. Вроде писали, что будут баржами по Дунаю перевозить, они баржам дно болгарками вскрывать тоже будут?
katso написав:Да, польской полиции тоже заплатил Путин что они "не увидели" как люди с болгарками вскрывают грузовики и вагоны? Да, дело заводят по факту заявы - но любая полиция кроме расследования обязана и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ перступления - и на таки протестах полиции должно быть дофига как мне кажется.
"Должны", "обязаны". Ну а что, если сознательно не реагируют? Не думаю, что пуйло заплатил польской полиции, но ведь там люди работают, а не роботы. Со своими слабостями и ограниченностью интеллекта, как и везде. Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?
Так я как бы и подвожу к тому что это не "Путин всем заплатил" а настроение на местах, обусловленное объективными факторами (внезапно оказалось что с\х экспорт Украины равен с/х ЕС вместе взятого, при этом лучше и дешевле). Путин конечно тоже моментом воспользовался наверняка, но не так толсто как пытаются представить "заслать Романа Кондрова (или как его там) подбивать местных фермеров"
Они доказывают, что хуже, без соблюдения европейских требований, и поэтому дешевле.
Бетон написав:Придётся в Польшу ехать, как не крути. ну Варшава, почему-то, похожа на Киев, ритмом наверное. сдам пару квартир на пожрать и буду думать чем дальше в жизни заниматься. если выеду когда нить
Тут треба керуватися по особистих відчуттях щодо відповідної країни. Може мені так повезло, але один раз був у Польщі і на зупинці автобусу захотів купити хот-дога. То звернувся до продавця українською і отримав таке зневажливе ставлення, що до тої Польші я більше ні ногою. А ще скільки відео було де поляки ставляться до українців приблизно як росіяни до нас. Я розумію, що то не всі, а якийсь малий процент, та все одно неприємно. Потім поїхав у Чехію, то набагато більше мені сподобалися і сама країна, і її люди. Це якщо порівняти ці 2 країни, бо вони для мене відносно одинакові щодо можливості адаптації українців, перспектив та рівня розвитку. Хоча у Чехії є перевага, що вона не має кордону з рашкою
От цікаво, скільки ж відео? А відео де гарно відносяться до українців скільки? Я наприклад два рази був в Польщі - поки не відчув зневажливого ставлення, ну хіба що якщо з алкашами якимось спілкуватись - то напевно можна почути, але алкаши і в Чехії Вас пошлють.
В Чехії теж був, є плюси і є мінуси - мінус великий - дуже багато касапів. В Празі напевно 10% точно. Ще мінус - Прага зустріла запахом сцаніни Зате клімат, якийсь вайб, економіка кращі польських. Дуже розвинена індустрія порно, якось дуже резонює з забороненими абортами в Польщі...
Я не гордый. Иногда сталкивался с агрессией, но от маргиналов только. От них помогает размер шеи и бицепса. Что то не сильно спешат грубить. Куда-то девается прыть, не понимаю 😅. Тёплые воспоминания,как школьный учитель помог доехать правильно. В большинстве своём - добрые люди.