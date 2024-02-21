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Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
Gastarbaiter написав:Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів. І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові?
Gastarbaiter написав:Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
gonchik74 написав:Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів. І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові?
Спеку люблю, усе інше - ні. Дивно, думав злочинці та нелегали тягнуться до великих міст. Забетонувався (точніше, ще у процесі), але ж ніщо не заважає цю нерухомість продати в разі чого. Це так, поки що тільки вивчаю, без конкретних намірів. Дружині Італія подобається (звісно, туристична, а не реальна), і мову трохи знаємо.