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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1879188018811882
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:20

  Bolt написав:Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy

Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:33

Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:47

  Gastarbaiter написав:Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.

Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:58

  Gastarbaiter написав:Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.

Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:11

  gonchik74 написав:Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові?

Спеку люблю, усе інше - ні. Дивно, думав злочинці та нелегали тягнуться до великих міст.
Забетонувався (точніше, ще у процесі), але ж ніщо не заважає цю нерухомість продати в разі чого.
Це так, поки що тільки вивчаю, без конкретних намірів. Дружині Італія подобається (звісно, туристична, а не реальна), і мову трохи знаємо.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 1879188018811882
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