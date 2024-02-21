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#<1 ... 1879188018811882 Додано: Сер 21 лют, 2024 11:20 Bolt написав: Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:



https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи. Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи. Gastarbaiter Повідомлень: 3058 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 11:33 Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації. Gastarbaiter Повідомлень: 3058 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 11:47 Gastarbaiter написав: Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації. Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.

Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові? Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові? gonchik74

Повідомлень: 606 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 11:58 Gastarbaiter написав: Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації. Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.

Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций? Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций? stm

Повідомлень: 4509 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 12:11 gonchik74 написав: Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові? Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові?

Спеку люблю, усе інше - ні. Дивно, думав злочинці та нелегали тягнуться до великих міст.

Забетонувався (точніше, ще у процесі), але ж ніщо не заважає цю нерухомість продати в разі чого.

Це так, поки що тільки вивчаю, без конкретних намірів. Дружині Італія подобається (звісно, туристична, а не реальна), і мову трохи знаємо. Спеку люблю, усе інше - ні. Дивно, думав злочинці та нелегали тягнуться до великих міст.Забетонувався (точніше, ще у процесі), але ж ніщо не заважає цю нерухомість продати в разі чого.Це так, поки що тільки вивчаю, без конкретних намірів. Дружині Італія подобається (звісно, туристична, а не реальна), і мову трохи знаємо. Gastarbaiter Повідомлень: 3058 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1879188018811882 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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