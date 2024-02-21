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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 11:20
Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:31
Gastarbaiter написав:
Если всякие фотографы, садовые дизайнеры и пенсионерки поддерживают фермеров, то почему работники полиции не могут?
Не могут!!! Потому что они на работе и должны выполнять ее, в отличии от протестующих, а не игнорировать.
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vetaliano
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:33
Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:47
Gastarbaiter написав:
Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові?
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gonchik74
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:58
Gastarbaiter написав:
Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
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stm
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:11
gonchik74 написав:
Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
І ще - Ви ж наче вже забетонувались в Кракові?
Спеку люблю, усе інше - ні. Дивно, думав злочинці та нелегали тягнуться до великих міст.
Забетонувався (точніше, ще у процесі), але ж ніщо не заважає цю нерухомість продати в разі чого.
Це так, поки що тільки вивчаю, без конкретних намірів. Дружині Італія подобається (звісно, туристична, а не реальна), і мову трохи знаємо.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:23
stm написав:
Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
За певних умов - так.
1. Українофобія у польському суспільстві досягає неприйнятного рівня.
2. рашка перемагає у війні і напад на Польщу стає лише справою часу.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:25
Gastarbaiter написав: stm написав:
Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
За певних умов - так.
1. Українофобія у польському суспільстві досягає неприйнятного рівня.
2. рашка перемагає у війні і напад на Польщу стає лише справою часу.
При таких мыслях не стоит рассматривать Европу в целом
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stm
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:31
stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав:
Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
За певних умов - так.
1. Українофобія у польському суспільстві досягає неприйнятного рівня.
2. рашка перемагає у війні і напад на Польщу стає лише справою часу.
При таких мыслях не стоит рассматривать Европу в целом
Не забирайте хліб пана Акурта;)
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gonchik74
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