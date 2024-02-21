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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1881188218831884> Додано: Сер 21 лют, 2024 12:55 stm написав: gonchik74 написав: Не забирайте хліб пана Акурта;) Не забирайте хліб пана Акурта;)

Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕСучитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями

Это все немного сложнее, чем Вы себе представляете. Я бы предполагал релокацию, а не массовые увольнения, потому что нормальную замену "европейским людям" в мире не так уж легко найти. Скупать активы за бесценок? Ну, предположим, Вам в 2021 году предложили бы Азовсталь купить. С очень большой скидкой. Вы купили. Что дальше? Это все немного сложнее, чем Вы себе представляете. Я бы предполагал релокацию, а не массовые увольнения, потому что нормальную замену "европейским людям" в мире не так уж легко найти. Скупать активы за бесценок? Ну, предположим, Вам в 2021 году предложили бы Азовсталь купить. С очень большой скидкой. Вы купили. Что дальше? Gastarbaiter Повідомлень: 3061 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 12:57 Gastarbaiter написав: stm написав: gonchik74 написав: Не забирайте хліб пана Акурта;) Не забирайте хліб пана Акурта;)

Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕСучитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями

Это все немного сложнее, чем Вы себе представляете. Я бы предполагал релокацию, а не массовые увольнения, потому что нормальную замену "европейским людям" в мире не так уж легко найти. Скупать активы за бесценок? Ну, предположим, Вам в 2021 году предложили бы Азовсталь купить. С очень большой скидкой. Вы купили. Что дальше? Это все немного сложнее, чем Вы себе представляете. Я бы предполагал релокацию, а не массовые увольнения, потому что нормальную замену "европейским людям" в мире не так уж легко найти. Скупать активы за бесценок? Ну, предположим, Вам в 2021 году предложили бы Азовсталь купить. С очень большой скидкой. Вы купили. Что дальше?

Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство. Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство. stm

Повідомлень: 4513 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:03 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:



https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи. Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи.

Недавно Грамарлі звільнило багато людей, виплатили їм 6 місячні ЗП, + страховка на 6 міс + комп. техніка.

Я на 6 місячну ЗП зможу прожити в оренді 1,5 роки, без оренди років 4 не працюючи. Недавно Грамарлі звільнило багато людей, виплатили їм 6 місячні ЗП, + страховка на 6 міс + комп. техніка.Я на 6 місячну ЗП зможу прожити в оренді 1,5 роки, без оренди років 4 не працюючи. BIGor

Повідомлень: 8627 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:08 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:



https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,30 ... 5-L.2.duzy Шкода, що не можна повністю прочитати. Але і так зрозуміло-не все так добре в Краківському ІТ:

Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи. Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи.

Про «швидко» Ви загнули) Думаєте просто так влітку цього року хочуть повернути людей в офіси? Чи користуються ситуацією, що склалась на ринку праці в ай-ті? Отож. Про «швидко» Ви загнули) Думаєте просто так влітку цього року хочуть повернути людей в офіси? Чи користуються ситуацією, що склалась на ринку праці в ай-ті? Отож. gonchik74

Повідомлень: 608 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:09 Gastarbaiter написав: Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації. Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.

+ тёплое море + климат. + тёплое море + климат. ЛАД 2 Повідомлень: 27967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:10 stm написав: gonchik74 написав: Не забирайте хліб пана Акурта;) Не забирайте хліб пана Акурта;)

Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет,учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями

Почему? Почему? ЛАД 2 Повідомлень: 27967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:14 stm написав: Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство. Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство.

Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию.

Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа. Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию.Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа. Gastarbaiter Повідомлень: 3061 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:20 ЛАД написав: stm написав: gonchik74 написав: Не забирайте хліб пана Акурта;) Не забирайте хліб пана Акурта;)

Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет,учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями

Почему? Почему?

Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.

Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни. Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни. stm

Повідомлень: 4513 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:39 Gastarbaiter написав: stm написав: Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций? Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?

За певних умов - так.

1. Українофобія у польському суспільстві досягає неприйнятного рівня.

2. рашка перемагає у війні і напад на Польщу стає лише справою часу. За певних умов - так.1. Українофобія у польському суспільстві досягає неприйнятного рівня.2. рашка перемагає у війні і напад на Польщу стає лише справою часу.

По первому пункту ничего не знаю, сказать не могу, Вам виднее. Вполне могу поверить - исторические предпосылки есть.

По второму пункту - не надо преувеличивать силу и возможности РФ. Они сильны. Но уже 2 года не могут справиться с Украиной, которой помогает Запад. Помощь Польше наверняка будет больше и быстрее, да и изначально, похоже, польская армия вооружена лучше. То, что многие поляки не захотят воевать и сбегут, - скорее всего. Так же, как было бы у нас, если бы не закрыли 18-60. Но так же, как и у нас, хватит желающих пойти в армию после вторжения. Но, повторю, если даже НАТО нарушит свой 5 параграф и не вмешается в конфликт прямо (что сомнительно, учитывая размещение в Польше немецких и американских солдат), то уж поставки оружия наверняка будут быстрее и намного больше, чем нам.

+ после нашей войны РФ потребуется хотя бы 2-4 года для подготовки и восстановления запасов оружия. Отстреляли по Украине они очень много. И снарядов, и ракет. И техники потеряли много.

А там, возможно, Путин умрёт, власть поменяется, возможно, и политика (тут можно только гадать, не буду этого делать). По первому пункту ничего не знаю, сказать не могу, Вам виднее. Вполне могу поверить - исторические предпосылки есть.По второму пункту - не надо преувеличивать силу и возможности РФ. Они сильны. Но уже 2 года не могут справиться с Украиной, которой помогает Запад. Помощь Польше наверняка будет больше и быстрее, да и изначально, похоже, польская армия вооружена лучше. То, что многие поляки не захотят воевать и сбегут, - скорее всего. Так же, как было бы у нас, если бы не закрыли 18-60. Но так же, как и у нас, хватит желающих пойти в армию после вторжения. Но, повторю, если даже НАТО нарушит свой 5 параграф и не вмешается в конфликт прямо (что сомнительно, учитывая размещение в Польше немецких и американских солдат), то уж поставки оружия наверняка будут быстрее и намного больше, чем нам.+ после нашей войны РФ потребуется хотя бы 2-4 года для подготовки и восстановления запасов оружия. Отстреляли по Украине они очень много. И снарядов, и ракет. И техники потеряли много.А там, возможно, Путин умрёт, власть поменяется, возможно, и политика (тут можно только гадать, не буду этого делать). ЛАД 2 Повідомлень: 27967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 13:51 gonchik74 написав: Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів. Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської. Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати, по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської. BIGor

Повідомлень: 8627 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1881188218831884> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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