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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 12:55
stm написав: gonchik74 написав:
Не забирайте хліб пана Акурта;)
Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС
учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями
Это все немного сложнее, чем Вы себе представляете. Я бы предполагал релокацию, а не массовые увольнения, потому что нормальную замену "европейским людям" в мире не так уж легко найти. Скупать активы за бесценок? Ну, предположим, Вам в 2021 году предложили бы Азовсталь купить. С очень большой скидкой. Вы купили. Что дальше?
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:57
Gastarbaiter написав: stm написав: gonchik74 написав:
Не забирайте хліб пана Акурта;)
Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС
учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями
Это все немного сложнее, чем Вы себе представляете. Я бы предполагал релокацию, а не массовые увольнения, потому что нормальную замену "европейским людям" в мире не так уж легко найти. Скупать активы за бесценок? Ну, предположим, Вам в 2021 году предложили бы Азовсталь купить. С очень большой скидкой. Вы купили. Что дальше?
Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:03
Gastarbaiter написав:
Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи.
Недавно Грамарлі звільнило багато людей, виплатили їм 6 місячні ЗП, + страховка на 6 міс + комп. техніка.
Я на 6 місячну ЗП зможу прожити в оренді 1,5 роки, без оренди років 4 не працюючи.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:08
Gastarbaiter написав:
Думаю, швидко знайдуть нову роботу. Ще й компенсацію отримають, якщо не на В2В сиділи.
Про «швидко» Ви загнули) Думаєте просто так влітку цього року хочуть повернути людей в офіси? Чи користуються ситуацією, що склалась на ринку праці в ай-ті? Отож.
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gonchik74
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:09
Gastarbaiter написав:
Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
+ тёплое море + климат.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:10
stm написав: gonchik74 написав:
Не забирайте хліб пана Акурта;)
Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС
учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями
Почему?
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:14
stm написав:
Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство.
Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию.
Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:20
ЛАД написав: stm написав: gonchik74 написав:
Не забирайте хліб пана Акурта;)
Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС
учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями
Почему?
Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.
Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:39
Gastarbaiter написав: stm написав:
Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
За певних умов - так.
1. Українофобія у польському суспільстві досягає неприйнятного рівня.
2. рашка перемагає у війні і напад на Польщу стає лише справою часу.
По первому пункту ничего не знаю, сказать не могу, Вам виднее. Вполне могу поверить - исторические предпосылки есть.
По второму пункту - не надо преувеличивать силу и возможности РФ. Они сильны. Но уже 2 года не могут справиться с Украиной, которой помогает Запад. Помощь Польше наверняка будет больше и быстрее, да и изначально, похоже, польская армия вооружена лучше. То, что многие поляки не захотят воевать и сбегут, - скорее всего. Так же, как было бы у нас, если бы не закрыли 18-60. Но так же, как и у нас, хватит желающих пойти в армию после вторжения. Но, повторю, если даже НАТО нарушит свой 5 параграф и не вмешается в конфликт прямо (что сомнительно, учитывая размещение в Польше немецких и американских солдат), то уж поставки оружия наверняка будут быстрее и намного больше, чем нам.
+ после нашей войны РФ потребуется хотя бы 2-4 года для подготовки и восстановления запасов оружия. Отстреляли по Украине они очень много. И снарядов, и ракет. И техники потеряли много.
А там, возможно, Путин умрёт, власть поменяется, возможно, и политика (тут можно только гадать, не буду этого делать).
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:51
gonchik74 написав:
Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати
, по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.
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