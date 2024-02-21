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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1881188218831884
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:53

Уходить таки Придётся, через Румынию:
https://youtu.be/Brc1E0CzwDI?si=q4A0guljAuMntZUn
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:06

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:...........
Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС :) учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями :)

Почему?

Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.
Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни.

Простите, но ситуация не та.
Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.
ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром.
ЛАД
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  #<1 ... 1881188218831884
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