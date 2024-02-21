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#<1 ... 1881188218831884 Додано: Сер 21 лют, 2024 13:53

https://youtu.be/Brc1E0CzwDI?si=q4A0guljAuMntZUn Уходить таки Придётся, через Румынию: Bolt Повідомлень: 2780 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 14:06 stm написав: ЛАД написав: stm написав: ...........

Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями ...........Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет,учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями

Почему? Почему?

Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.

Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни. Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни.

Простите, но ситуация не та.

Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.

ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром. Простите, но ситуация не та.Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром. ЛАД 2 Повідомлень: 27967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1881188218831884 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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