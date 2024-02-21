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stm написав:........... Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями
Почему?
Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат. Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни.
Простите, но ситуация не та. Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы. ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром. А уж Италии коснётся значительно слабее - слишком далеко.
ЛАД написав:Простите, но ситуация не та. Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы. ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром.
Ок. Просто Бигор в Польше - это тоже риск, судьба она беспрекословна и у неё очень хорошее чувство юмора, у Вас его на грани отсутствия... без юмора, кстати, тяжело ))) поэтому шутки судьбы Вы не оцените, а я каждый раз просто в восторге Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))
stm написав:Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))
Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят.
Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте)))
stm написав:Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство.
Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию. Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа.
Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом.
gonchik74 написав:Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.
Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів. Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.htmlПортугалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.
stm написав:Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте)))
Какое-то время будет именно пох. Примерно так же, как сейчас жители Ужгорода или Черновцов ощущают войну под Авдеевкой и Херсоном.
stm написав:Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом.
Вы не понимаете специфику работы. От того, что оборот направления бизнеса, которое я анализирую, упадет с условного 1 млрд. дол. до 600 млн., у меня работы меньше не станет. Скорее наоборот, прибавится, т.к. теперь каждая копейка будет на счету. Я на своем веку видел уже эвакуацию филиала из Донецка в 2014 году, выход компании из бизнеса в рашке в 2022, изменения в бизнесе в Украине, глобальную реструктуризацию компании после смены собственника. Так что примерно понимаю, как это происходит и чего ожидать. mantieni la calma e imparari l'italiano
stm написав:Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте)))
Какое-то время будет именно пох. Примерно так же, как сейчас жители Ужгорода или Черновцов ощущают войну под Авдеевкой и Херсоном.
stm написав:Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом.
Вы не понимаете специфику работы. От того, что оборот направления бизнеса, которое я анализирую, упадет с условного 1 млрд. дол. до 600 млн., у меня работы меньше не станет. Скорее наоборот, прибавится, т.к. теперь каждая копейка будет на счету. Я на своем веку видел уже эвакуацию филиала из Донецка в 2014 году, выход компании из бизнеса в рашке в 2022, изменения в бизнесе в Украине, глобальную реструктуризацию компании после смены собственника. Так что примерно понимаю, как это происходит и чего ожидать. mantieni la calma e imparari l'italiano
gonchik74 написав:Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.
Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів. Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.htmlПортугалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.
Прагнення Сербії затвердитися в ролі регіонального лідера, де суперником є лише Хорватія. Це підтверджують дані про розмір ВВП: Сербія — 69 млрд дол.; Хорватія — 71 млрд дол. Але лідерство треба підкріплювати потужною армією, чого обидві держави почали прагнути, довівши військові бюджети до 2,2% ВВП.
Щось Хорватія недалеко пішла від СЕрбії, дивно. Ще з часів Тіто, Хорватія та Словенія вважалися передовими регіонами, а Сербія так собі. І шкода що русофільство надто повільно вивітрюеться з сербських макітр, непоганий був би варіант