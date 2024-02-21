Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1881188218831884 Додано: Сер 21 лют, 2024 13:53

https://youtu.be/Brc1E0CzwDI?si=q4A0guljAuMntZUn Уходить таки Придётся, через Румынию: Bolt Повідомлень: 2780 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 14:06 stm написав: ЛАД написав: stm написав: ...........

Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет, большие корпорации уволят много европейских людей, где бы они ни были в ЕС учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями ...........Вы считаете что при войне в Польше это будет проблема только Польши? нет,учитывая уже прямые заявления Трампа я даже не сомневаюсь что его инвесторы уже знают то, что они захотят скупить в Европе за бесценок в момент шухера и только потом стать спасителями

Почему? Почему?

Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.

Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни. Лад, я конечный бенефициар маленькой компании. В момент нападения обороты компании сократились до 30% от довоенных. Моя кредитная нагрузка тогда была 0%. Мои склоки дали компании возможность хранить просто ресурс денег на 2 месяца всех довоенных затрат, даже если пиздец. Банк не лопнул - это везение в войну. И да, это не вывело меня нахрен с рынка, а учитывая добрые отношения с контрагентами мне ещё снизили цены ежемесячных оплат.Каждое из перечисленных - это риски. Так же как мои родители через время получили мою шутку "теперь я наконец поняла нахрена забитый балкон крупами и ледник мясом, вот оно!" Бабушке лекарства доставали не так радостно, у подруги мама тоже с лекарствами ежедневными и тоже доставали не так радостно. Не будет страдать только Польша, просто Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего. Но рынок всего ЕС сдуется в первые же дни.

Простите, но ситуация не та.

Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.

ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром.

А уж Италии коснётся значительно слабее - слишком далеко. Простите, но ситуация не та.Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром.А уж Италии коснётся значительно слабее - слишком далеко. ЛАД 2 Повідомлень: 27970 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4850 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 14:10 ЛАД написав: Простите, но ситуация не та.

Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.

ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром. Простите, но ситуация не та.Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром.

Ок. Просто Бигор в Польше - это тоже риск, судьба она беспрекословна и у неё очень хорошее чувство юмора, у Вас его на грани отсутствия... без юмора, кстати, тяжело ))) поэтому шутки судьбы Вы не оцените, а я каждый раз просто в восторге

Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши ))) Ок. Просто Бигор в Польше - это тоже риск, судьба она беспрекословна и у неё очень хорошее чувство юмора, у Вас его на грани отсутствия... без юмора, кстати, тяжело ))) поэтому шутки судьбы Вы не оцените, а я каждый раз просто в восторгеМеня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши ))) stm

Повідомлень: 4517 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 14:20 stm написав: Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши ))) Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))

Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят. Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят. Gastarbaiter Повідомлень: 3063 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 14:23 Gastarbaiter написав: stm написав: Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши ))) Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))

Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят. Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят.

Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте))) Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет похна что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте))) stm

Повідомлень: 4517 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 14:39 Gastarbaiter написав: stm написав: Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство. Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство.

Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию.

Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа. Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию.Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа.

Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом. Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личногои ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом. stm

Повідомлень: 4517 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 14:49 BIGor написав: gonchik74 написав: Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів. Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської. Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати, по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.

Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.

Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.html Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати. Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову.Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати. gonchik74

Повідомлень: 609 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 15:27 stm написав: Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте))) Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет похна что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте)))

Какое-то время будет именно пох. Примерно так же, как сейчас жители Ужгорода или Черновцов ощущают войну под Авдеевкой и Херсоном.

stm написав: Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом. Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личногои ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом.

Вы не понимаете специфику работы. От того, что оборот направления бизнеса, которое я анализирую, упадет с условного 1 млрд. дол. до 600 млн., у меня работы меньше не станет. Скорее наоборот, прибавится, т.к. теперь каждая копейка будет на счету.

Я на своем веку видел уже эвакуацию филиала из Донецка в 2014 году, выход компании из бизнеса в рашке в 2022, изменения в бизнесе в Украине, глобальную реструктуризацию компании после смены собственника. Так что примерно понимаю, как это происходит и чего ожидать.

mantieni la calma e imparari l'italiano Какое-то время будет именно пох. Примерно так же, как сейчас жители Ужгорода или Черновцов ощущают войну под Авдеевкой и Херсоном.Вы не понимаете специфику работы. От того, что оборот направления бизнеса, которое я анализирую, упадет с условного 1 млрд. дол. до 600 млн., у меня работы меньше не станет. Скорее наоборот, прибавится, т.к. теперь каждая копейка будет на счету.Я на своем веку видел уже эвакуацию филиала из Донецка в 2014 году, выход компании из бизнеса в рашке в 2022, изменения в бизнесе в Украине, глобальную реструктуризацию компании после смены собственника. Так что примерно понимаю, как это происходит и чего ожидать. Gastarbaiter Повідомлень: 3063 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 15:41 Gastarbaiter написав: stm написав: Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте))) Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет похна что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте)))

Какое-то время будет именно пох. Примерно так же, как сейчас жители Ужгорода или Черновцов ощущают войну под Авдеевкой и Херсоном.

stm написав: Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом. Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личногои ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом.

Вы не понимаете специфику работы. От того, что оборот направления бизнеса, которое я анализирую, упадет с условного 1 млрд. дол. до 600 млн., у меня работы меньше не станет. Скорее наоборот, прибавится, т.к. теперь каждая копейка будет на счету.

Я на своем веку видел уже эвакуацию филиала из Донецка в 2014 году, выход компании из бизнеса в рашке в 2022, изменения в бизнесе в Украине, глобальную реструктуризацию компании после смены собственника. Так что примерно понимаю, как это происходит и чего ожидать.

mantieni la calma e imparari l'italiano Какое-то время будет именно пох. Примерно так же, как сейчас жители Ужгорода или Черновцов ощущают войну под Авдеевкой и Херсоном.Вы не понимаете специфику работы. От того, что оборот направления бизнеса, которое я анализирую, упадет с условного 1 млрд. дол. до 600 млн., у меня работы меньше не станет. Скорее наоборот, прибавится, т.к. теперь каждая копейка будет на счету.Я на своем веку видел уже эвакуацию филиала из Донецка в 2014 году, выход компании из бизнеса в рашке в 2022, изменения в бизнесе в Украине, глобальную реструктуризацию компании после смены собственника. Так что примерно понимаю, как это происходит и чего ожидать.

Tutte le strade portano a Roma. Buona fortuna ))) Tutte le strade portano a Roma. Buona fortuna ))) stm

Повідомлень: 4517 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 15:48 gonchik74 написав: BIGor написав: gonchik74 написав: Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів. Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської. Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати, по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.

Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.

Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.html Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати. Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову.Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.



Прагнення Сербії затвердитися в ролі регіонального лідера, де суперником є лише Хорватія. Це підтверджують дані про розмір ВВП: Сербія — 69 млрд дол.; Хорватія — 71 млрд дол. Але лідерство треба підкріплювати потужною армією, чого обидві держави почали прагнути, довівши військові бюджети до 2,2% ВВП.

Щось Хорватія недалеко пішла від СЕрбії, дивно. Ще з часів Тіто, Хорватія та Словенія вважалися передовими регіонами, а Сербія так собі. І шкода що русофільство надто повільно вивітрюеться з сербських макітр, непоганий був би варіант Щось Хорватія недалеко пішла від СЕрбії, дивно. Ще з часів Тіто, Хорватія та Словенія вважалися передовими регіонами, а Сербія так собі. І шкода що русофільство надто повільно вивітрюеться з сербських макітр, непоганий був би варіант fox767676 Повідомлень: 1101 З нами з: 13.06.20 Подякував: 282 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1881188218831884 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 5 гостейМодератори: Faceless