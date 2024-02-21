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gonchik74 написав:Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.
Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів. Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.htmlПортугалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.
За середній пояс я визначив Емілію-Романію. Ну хз, може воно і північ. Менталітет у італійців дуже подобається - життерадісні люди.
Пан акурт читає дописи від дилетантів на цій гілці (практично на 99% не мають ніякого відношення до теми гілки і на 90% не дають ніяких порад або свіжих ідей) та думає в ці дні головОМ, а ногОМ. Ну, як завжди… Звісно, про свої стратегічні плани доповідати не буду. Але від дописів на гілці стає сумно. Мовчу, мовчу, мовчу…