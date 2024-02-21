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#<1 ... 1882188318841885 Додано: Сер 21 лют, 2024 16:35 gonchik74 написав: BIGor написав: gonchik74 написав: Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів. Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської. Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати, по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.

Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.

Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.html Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати. Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову.Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.

За середній пояс я визначив Емілію-Романію. Ну хз, може воно і північ. Менталітет у італійців дуже подобається - життерадісні люди. За середній пояс я визначив Емілію-Романію. Ну хз, може воно і північ. Менталітет у італійців дуже подобається - життерадісні люди. BIGor

Повідомлень: 8628 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 17:26 gonchik74 написав: Не забирайте хліб пана Акурта;) Не забирайте хліб пана Акурта;)

Пан акурт читає дописи від дилетантів на цій гілці (практично на 99% не мають ніякого відношення до теми гілки і на 90% не дають ніяких порад або свіжих ідей) та думає в ці дні головОМ, а ногОМ.

Ну, як завжди…

Звісно, про свої стратегічні плани доповідати не буду. Але від дописів на гілці стає сумно.

Мовчу, мовчу, мовчу… Пан акурт читає дописи від дилетантів на цій гілці (практично на 99% не мають ніякого відношення до теми гілки і на 90% не дають ніяких порад або свіжих ідей) та думає в ці дні головОМ, а ногОМ.Ну, як завжди…Звісно, про свої стратегічні плани доповідати не буду. Але від дописів на гілці стає сумно.Мовчу, мовчу, мовчу… akurt

Повідомлень: 9241 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1882188318841885 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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