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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1882188318841885
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:35

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати :shock:, по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.

Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.
Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.htmlПортугалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.

За середній пояс я визначив Емілію-Романію. Ну хз, може воно і північ. Менталітет у італійців дуже подобається - життерадісні люди.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:26

  gonchik74 написав:Не забирайте хліб пана Акурта;)

Пан акурт читає дописи від дилетантів на цій гілці (практично на 99% не мають ніякого відношення до теми гілки і на 90% не дають ніяких порад або свіжих ідей) та думає в ці дні головОМ, а ногОМ.
Ну, як завжди…
Звісно, про свої стратегічні плани доповідати не буду. Але від дописів на гілці стає сумно.
Мовчу, мовчу, мовчу…
akurt
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  #<1 ... 1882188318841885
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