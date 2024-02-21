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#<1 ... 18831884188518861887> Додано: Сер 21 лют, 2024 16:35 gonchik74 написав: BIGor написав: gonchik74 написав: Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів. Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.

Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської. Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати, по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.

Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.

Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.html Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати. Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів.Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову.Португалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.

За середній пояс я визначив Емілію-Романію. Ну хз, може воно і північ. Менталітет у італійців дуже подобається - життерадісні люди. За середній пояс я визначив Емілію-Романію. Ну хз, може воно і північ. Менталітет у італійців дуже подобається - життерадісні люди. BIGor

Повідомлень: 8628 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1301 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 17:26 gonchik74 написав: Не забирайте хліб пана Акурта;) Не забирайте хліб пана Акурта;)

Пан акурт читає дописи від дилетантів на цій гілці (практично на 99% не мають ніякого відношення до теми гілки і на 90% не дають ніяких порад або свіжих ідей) та думає в ці дні головОМ, а ногОМ.

Ну, як завжди…

Але від дописів на гілці стає сумно.

Мовчу, мовчу, мовчу… саме тому можете не хвилюватися: НЕ здатні відібрати в мене хліб.

Та я і не обіцяв нікому ні хліб, ні копчений лосось, ні ром… Пан акурт читає дописи від дилетантів на цій гілці (практично на 99% не мають ніякого відношення до теми гілки і на 90% не дають ніяких порад або свіжих ідей) та думає в ці дні головОМ, а ногОМ.Ну, як завжди…Але від дописів на гілці стає сумно.Мовчу, мовчу, мовчу… саме тому можете не хвилюватися: НЕ здатні відібрати в мене хліб.Та я і не обіцяв нікому ні хліб, ні копчений лосось, ні ром… akurt

Повідомлень: 9245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 17:57 stm написав: ЛАД написав: Простите, но ситуация не та.

Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.

ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром. Простите, но ситуация не та.Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы.ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром.

Ок. Просто Бигор в Польше - это тоже риск, судьба она беспрекословна и у неё очень хорошее чувство юмора, у Вас его на грани отсутствия... без юмора, кстати, тяжело ))) поэтому шутки судьбы Вы не оцените, а я каждый раз просто в восторге

Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши ))) Ок. Просто Бигор в Польше - это тоже риск, судьба она беспрекословна и у неё очень хорошее чувство юмора, у Вас его на грани отсутствия... без юмора, кстати, тяжело ))) поэтому шутки судьбы Вы не оцените, а я каждый раз просто в восторгеМеня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))



Влезу в вашу увлекательную дискуссию.

Евпропа наводнена арабами. Война Израиля с хамас может привести к массовым беспорядкам в ЕС, перерастающих в столкновения. Если к этому времени "украинский вопрос" (аллюзия ) будет "решен", то первые на очереди страны Балтии. ИМХО.

Польша - не такой маленький кусок, чтобы проглотить. Влезу в вашу увлекательную дискуссию.Евпропа наводнена арабами. Война Израиля с хамас может привести к массовым беспорядкам в ЕС, перерастающих в столкновения. Если к этому времени "украинский вопрос" (аллюзия) будет "решен", то первые на очереди страны Балтии. ИМХО.Польша - не такой маленький кусок, чтобы проглотить. rjkz

Повідомлень: 16230 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8208 раз. Подякували: 5098 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 17:59 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації. Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.

+ тёплое море + климат. + тёплое море + климат. но там, где "теплое море" - там недорого быть не может.

Ну разве что "решать" через пана Акурта - тогда ДА! но там, где "теплое море" - там недорого быть не может.Ну разве что "решать" через пана Акурта - тогда ДА! Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:00 ЛАД написав: И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:

Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.

........

"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.



В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.



"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/

Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии.

"Денег нет, но вы держитесь". И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии."Денег нет, но вы держитесь".

не плутайте соціальні гарантії та популістський продаж чогось населенню задешево. коли не платять адекватні гроші за виконану роботу, то нема іншого виходу, енергоносії поставляють за копійки.



а соціальні гарантії - це допомагати тим, кому це потрібно, а не коли халявною електроенергією гріють басейни. чи оформлюють субсідії у норкових шубах - оце якраз радянське хоч щось на халяву.



тому так, жити стало краще зараз, ніж в срср, навіть пересічному



про війну не треба. війна - це взагалі результат туги деяких за царською росією/срср



а там, де Раша окупувала - там треба згадувати найгірші часи срср... не плутайте соціальні гарантії та популістський продаж чогось населенню задешево. коли не платять адекватні гроші за виконану роботу, то нема іншого виходу, енергоносії поставляють за копійки.а соціальні гарантії - це допомагати тим, кому це потрібно, а не коли халявною електроенергією гріють басейни. чи оформлюють субсідії у норкових шубах - оце якраз радянське хоч щось на халяву.тому так, жити стало краще зараз, ніж в срср, навіть пересічномупро війну не треба. війна - це взагалі результат туги деяких за царською росією/срсра там, де Раша окупувала - там треба згадувати найгірші часи срср... Shaman

Повідомлень: 5310 З нами з: 29.09.19 Подякував: 556 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:03 ЛАД написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі... Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...

Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то).

Але масштаб проблем - непорівнюваний. Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то).Але масштаб проблем - непорівнюваний.

Масштаб проблем у нас больше только потому, что страна беднее.

Других различий не вижу. Если, конечно, не говорить о сегодняшней ситуации в связи с войной.

Но в сегодняшней ситуации очень оригинально звучит идея Зеленского: "Вы нам перечисляйте помощь для беженцев, а мы уже сами распределим, кому сколько выделить". Масштаб проблем у нас большеДругих различий не вижу. Если, конечно, не говорить о сегодняшней ситуации в связи с войной.Но в сегодняшней ситуации очень оригинально звучит идея Зеленского: "Вы нам перечисляйте помощь для беженцев, а мы уже сами распределим, кому сколько выделить".

в першу чергу ми маємо проблеми, що взагалі немає накопичувальної системи (чи майже немає)... в першу чергу ми маємо проблеми, що взагалі немає накопичувальної системи (чи майже немає)... Shaman

Повідомлень: 5310 З нами з: 29.09.19 Подякував: 556 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:06 stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав: Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши ))) Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))

Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят. Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят.

Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте))) Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет похна что я и обратила внимание, что не будет.))) New Zeland New Zeland Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:06 stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав: Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши ))) Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))

Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят. Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят.

Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте))) Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет похна что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на)))



В Антарктиде?

Надо к Маску клинья подбивать, чтобы на Марс отправил

Тачка там уже есть. В Антарктиде?Надо к Маску клинья подбивать, чтобы на Марс отправилТачка там уже есть. rjkz

Повідомлень: 16230 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8208 раз. Подякували: 5098 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:07 flysoulfly написав: Ну разве что "решать" через пана Акурта - тогда ДА! Ну разве что "решать" через пана Акурта - тогда ДА!

Через меня @решать@ не получалось, не получается и не будет получаться.

Это свора психически больных, опустившихся на самое дно социально-экономической жизни, анализируя свои неудачи и - не находя выхода из полной попы - думала, что я как-то им буду помогать. Или собирался помогать. И не думал, и не собирался.



Удивлялся только тому, как вроде как умные люди слушают конченных дебилов.

Без шуток: неудачника с острова Сахалин, неудачника с полуподвала в Буче и неудачника с двушки хрущевки возле забора ДВРЗ.

Это величавшая загадка: как умные люди слушали голами трех дебилов.



Нет уж. Как в фильме: «Сама, сама…»

P.S. Немного обидно, что тысячи умных людей попали в полную безвыходную засаду, слушая дебилов с этого вроде как приличного форума.

Се ля ви… Через меня @решать@ не получалось, не получается и не будет получаться.Это свора психически больных, опустившихся на самое дно социально-экономической жизни, анализируя свои неудачи и - не находя выхода из полной попы - думала, что я как-то им буду помогать. Или собирался помогать. И не думал, и не собирался.Удивлялся только тому, как вроде как умные люди слушают конченных дебилов.Без шуток: неудачника с острова Сахалин, неудачника с полуподвала в Буче и неудачника с двушки хрущевки возле забора ДВРЗ.Это величавшая загадка: как умные люди слушали голами трех дебилов.Нет уж. Как в фильме: «Сама, сама…»P.S. Немного обидно, что тысячи умных людей попали в полную безвыходную засаду, слушая дебилов с этого вроде как приличного форума.Се ля ви… Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 лют, 2024 18:14, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:09 stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав: Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство. Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство.

Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию.

Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа. Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию.Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа.

Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом. Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личногои ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом.



Не жестокие, а равнодушно-прагматичные. Не жестокие, а равнодушно-прагматичные. rjkz

Повідомлень: 16230 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8208 раз. Подякували: 5098 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 18831884188518861887> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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