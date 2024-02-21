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gonchik74 написав:Тут один дописувач Трієст рекламував. Південні провінції - навіть не думайте. Влітку пекло, злочинність, брудно, купа нелегалів.
Недавно був в серединному поясі Італії в дву містечках - злочииності не бачив, бруду теж, нелегалів - зовсім трохи, не сказав що це масово, деякі навіть пробують працювати , по цінам на кафе-ресторани - дешевше ніж в Кракові. Місцеві жителі взагалі не виглядають нещасливими. Мова - дуже складна після англійської. Напевно для мене на рівні французської.
Серединний пояс це що конкретно? В Неаполь поїдьте і поживіть не пару днів. Ще про Італію - ментальність. Те, що вони не нещасні, так а що Ви хотіли? Щоб вони ходи і стогнали?) Мені якось хорвати ближчі за ментальністю, напевно тому, що ми з ними з одного краю походимо) Але і в Хорватії щастя не вічне. Вже щось там качають москалі знову. https://zn.ua/ukr/WORLD/ahresija-rosiji ... rojen.htmlПортугалія лишилась, як країна, де в разі шухеру буде найспокійніше. Але в Лісабоні/Порто ціни високі, а в містечках і селах біля океану хіба що їсти/пити/спати.
За середній пояс я визначив Емілію-Романію. Ну хз, може воно і північ. Менталітет у італійців дуже подобається - життерадісні люди.
Пан акурт читає дописи від дилетантів на цій гілці (практично на 99% не мають ніякого відношення до теми гілки і на 90% не дають ніяких порад або свіжих ідей) та думає в ці дні головОМ, а ногОМ. Ну, як завжди… Але від дописів на гілці стає сумно. Мовчу, мовчу, мовчу… саме тому можете не хвилюватися: НЕ здатні відібрати в мене хліб. Та я і не обіцяв нікому ні хліб, ні копчений лосось, ні ром…
ЛАД написав:Простите, но ситуация не та. Ваша компания была, как понимаю, в Украине. Совершенно естественно падение оборотов, учитывая, что войска стояли уже под Киевом и было захвачено 20+% территории Украины. При этом я не слышал, чтобы сдулись рынки хотя бы Польши или Молдовы. ЕС, с Польшей связан, конечно, значительно сильнее, чем с Украиной, но не думаю, что при вторжении в Польшу резко сдуются рынки всего ЕС. Конечно, какая-то отрицательная реакция будет, но не настолько сильная. И вряд ли приведёт к большим увольнениям в Европе. Скорее, возможно, к перетоку людей в военпром.
Ок. Просто Бигор в Польше - это тоже риск, судьба она беспрекословна и у неё очень хорошее чувство юмора, у Вас его на грани отсутствия... без юмора, кстати, тяжело ))) поэтому шутки судьбы Вы не оцените, а я каждый раз просто в восторге Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))
Влезу в вашу увлекательную дискуссию. Евпропа наводнена арабами. Война Израиля с хамас может привести к массовым беспорядкам в ЕС, перерастающих в столкновения. Если к этому времени "украинский вопрос" (аллюзия ) будет "решен", то первые на очереди страны Балтии. ИМХО. Польша - не такой маленький кусок, чтобы проглотить.
Gastarbaiter написав:Трохи заглибився у "італійське" питання. З/п десь у 1.5 рази вища, податки теж більші. Чистими буде відсотків на 15-20 більше, ніж у Польщі. Більшість вакансій вимагає знання італійської, але іноді трапляються і тільки з англійською. Подивився нерухомість у Мілані для прикладу. Теж трохи дорожче, але не набагато. Зустрів інформацію, що для нових резидентів у південних провінціях перші 5 років якісь податкові пільги (-50% чи щось таке). Мова не дуже важка. Можна розглядати як резервний варіант на випадок загострення ситуації.
+ тёплое море + климат.
но там, где "теплое море" - там недорого быть не может. Ну разве что "решать" через пана Акурта - тогда ДА!
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И для шамана об улучшении жизни по сравнению с советскими временами:
Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны. ........ "Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами согласен, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.
В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.
"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/ Объясняется, вроде, условиями войны, но при этом говорится не о временном, а постоянном сокращении социальной помощи и создании "другой системы", "учитывающей реалии". Богатые государства, вообще-то, увеличивают социальные гарантии. "Денег нет, но вы держитесь".
не плутайте соціальні гарантії та популістський продаж чогось населенню задешево. коли не платять адекватні гроші за виконану роботу, то нема іншого виходу, енергоносії поставляють за копійки.
а соціальні гарантії - це допомагати тим, кому це потрібно, а не коли халявною електроенергією гріють басейни. чи оформлюють субсідії у норкових шубах - оце якраз радянське хоч щось на халяву.
тому так, жити стало краще зараз, ніж в срср, навіть пересічному
про війну не треба. війна - це взагалі результат туги деяких за царською росією/срср
а там, де Раша окупувала - там треба згадувати найгірші часи срср...
Дюрі-бачі написав:Тут категорично не згідний. Всюди проблеми з пенсійними фондами, буквально кілька років тому були протести в Франції проти чергових оптимізацій. Пенсійний вік все підвищують і підвищують у всьому світі...
Проблеми всюди, згоден (ну, можливо, є такі якісь виключення, але ми не про то). Але масштаб проблем - непорівнюваний.
Масштаб проблем у нас больше только потому, что страна беднее. Других различий не вижу. Если, конечно, не говорить о сегодняшней ситуации в связи с войной. Но в сегодняшней ситуации очень оригинально звучит идея Зеленского: "Вы нам перечисляйте помощь для беженцев, а мы уже сами распределим, кому сколько выделить".
в першу чергу ми маємо проблеми, що взагалі немає накопичувальної системи (чи майже немає)...
stm написав:Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))
Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят.
Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте)))
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Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Меня и удивляет тот момент что именно Гастрабайтер читает развернутую фин отчётность и не видит рисков ЕС, напрямую видя риски Польши )))
Я вижу риски ЕС. И вообще, на этой планете - одни риски. Куда ни поедь - или убьют, или ограбят, или бомбу сбросят.
Да, но видя риски вы не формулируете у меня есть запас прочности сидеть в Италии без работы пару лет. Вы формулирует так будто нападут на Польшу, а мне в Италии будет пох на что я и обратила внимание, что не будет. Пох будет определенное время на другом континенте)))
В Антарктиде? Надо к Маску клинья подбивать, чтобы на Марс отправил Тачка там уже есть.
flysoulfly написав:Ну разве что "решать" через пана Акурта - тогда ДА!
Через меня @решать@ не получалось, не получается и не будет получаться. Это свора психически больных, опустившихся на самое дно социально-экономической жизни, анализируя свои неудачи и - не находя выхода из полной попы - думала, что я как-то им буду помогать. Или собирался помогать. И не думал, и не собирался.
Удивлялся только тому, как вроде как умные люди слушают конченных дебилов. Без шуток: неудачника с острова Сахалин, неудачника с полуподвала в Буче и неудачника с двушки хрущевки возле забора ДВРЗ. Это величавшая загадка: как умные люди слушали голами трех дебилов.
Нет уж. Как в фильме: «Сама, сама…» P.S. Немного обидно, что тысячи умных людей попали в полную безвыходную засаду, слушая дебилов с этого вроде как приличного форума. Се ля ви…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 лют, 2024 18:14, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:Ещё раз покупка будет в момент когда у компании нет сил бороться и только той компании, которая интересна. Если кредитная нагрузка компании большая, какая нафиг релокация? Там банкротство.
Еще раз: если Вы попробуете разом уволить весь отдел финансов какого-нибудь Шелла или Хайнекена, который почти на 100% сидит в Кракове, и заменить этих людей индусами/индонезийцами/бразильцами/сомалийцами, то ничего хорошего для компании не получится. Все встанет, акции рухнут, работать над получением нового финансирования будет попросту некому, банкротство и распродажа активов трамповским хищникам. Если Вы весь этот отдел перевезете на португальское побережье, Вы потеряете некую сумму денег (на самом деле, не такую уж критичную в глобальном масштабе), но сохраните компанию. Компании с десятками тысяч рабочих мест по всему миру будут спасаться правительствами, в отличии от бизнеса мелкого ФОПа.
Я перевезу 20-30% отдела в Португалию. Ничего личного и ничего не потеряю, т.к. рынок сжался на те же 20%, мне не нужно столько людей в отделах. Кстати большие компании более жестокие с персоналом.