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#<1 ... 1884188518861887> Додано: Сер 21 лют, 2024 18:16 Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе. Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

А як же кавʼярня та забита людьми реберня?)

Щось у вас мєтанія- сходіть до психолога, чесно) А як же кавʼярня та забита людьми реберня?)Щось у вас мєтанія- сходіть до психолога, чесно) cherchiltank

Повідомлень: 1147 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:16 stm написав: Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего Польша это то государство которое будет давать отпор в случае чего Интересно, они тогда сразу постреляют свою явную "Пятую колонну"

или тоже будут пародировать "демократию"

или тоже за бабло всех отпустят... Интересно, они тогда сразу постреляют свою явную "Пятую колонну"или тоже будут пародировать "демократию"или тоже за бабло всех отпустят... Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:17 cherchiltank написав: Бетон написав: Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе. Кароч все мои приняли решение уезжать. Даже тесть, а ещё вчера он был фанатично уверен в победе.

А як же кавʼярня та забита людьми реберня?)

Щось у вас мєтанія- сходіть до психолога, чесно) А як же кавʼярня та забита людьми реберня?)Щось у вас мєтанія- сходіть до психолога, чесно) и психолог уже уехал и психолог уже уехал flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:22 akurt написав:

Удивлялся только тому, как вроде как умные люди слушают конченных дебилов.



Это величавшая загадка: как умные люди слушали годами трех дебилов.



P.S. Немного обидно, что тысячи умных людей попали в полную безвыходную засаду, слушая дебилов с этого вроде как приличного форума.

Се ля ви… Удивлялся только тому, как вроде как умные люди слушают конченных дебилов.Это величавшая загадка: как умные люди слушали годами трех дебилов.P.S. Немного обидно, что тысячи умных людей попали в полную безвыходную засаду, слушая дебилов с этого вроде как приличного форума.Се ля ви… (почти) по секрету:

никто

никого

нигде

не слушал

и не слушает

никогда...



Се ля ви…



(а Вы злой )



прикольно: Нигде (Niğde) — город, административный центр ила Нигде в центральной части Турции (почти) по секрету:никтоникогонигдене слушали не слушаетникогда...Се ля ви…(а Вы злойприкольно: Нигде (Niğde) — город, административный центр ила Нигде в центральной части Турции Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:27, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:26 Re: Еміграція, заробітчанство Наш седативний Джеймс Бонд казав що тільки Швейцарія на вболівальній скам'ї

залишиться.

А Нова Зеландія до Співдружності прив'язана, не відпетляє fox767676 Повідомлень: 1106 З нами з: 13.06.20 Подякував: 284 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:33 fox767676 написав: А Нова Зеландія

не відпетляє А Нова Зеландіяне відпетляє и там "не далеко", в пока не дотонувшем Науру, у каждого первого окажется рашастанское второе гражданство и там "не далеко", в пока не дотонувшем Науру, у каждого первого окажется рашастанское второе гражданство flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:36 fox767676 написав: Наш седативний Джеймс Бонд казав що тільки Швейцарія на вболівальній скам'ї

залишиться Наш седативний Джеймс Бонд казав що тільки Швейцарія на вболівальній скам'їзалишиться это когда антиглобалисты взорвут там все тоннели "наружу" и перевалы? это когда антиглобалисты взорвут там все тоннели "наружу" и перевалы? flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:37 А чего же вы ушами хлопали?

Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе готовую под ключ квартиру 1+1 с полным ремонтом и частично мебелью (в кухне и прихожей), а также частично с бытовой техникой (варочная поверхность, духовой электрический шкаф и вытяжка) - так вот, еду по Анталии, а меня на моей Хонде, прошедшей уже по всем почти странам Европы 340 000 км, обгоняет такой белый весь из себя BMW x5 новенький беленький и номера особые - из Днепра - АЕ0003КТ

- таким авто в Турции привелегия: можно ездить со скоростью 200 км в час, чтобы первым быть на красном сигнале; можно перестраиваться из ряда в ряд по 20 раз за одну минуту.

- именно они - настоящие герои, ибо показывают полякам, и не только, кто в их стране настоящий хозяин. akurt

Повідомлень: 9245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:47 akurt написав: Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море .

.

.

. Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море .

без обид, но просто навеяло фразу из культового старого мультика:

"Прилетаю я как-то на Таити... А вы не были на Таити? Так вот, прилетаю я как-то на Таити..." без обид, но просто навеяло фразу из культового старого мультика:"Прилетаю я как-то на Таити... А вы не были на Таити? Так вот, прилетаю я как-то на Таити..." Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 4375 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1524 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 18:47 flysoulfly написав: (а Вы злой )

прикольно: Нигде (Niğde) — город, административный центр ила Нигде в центральной части Турции (а Вы злойприкольно: Нигде (Niğde) — город, административный центр ила Нигде в центральной части Турции

Честное слово, я не злой. И реально очень добрый. И реально всегда помогал и помогаю словом и делом людям.

Но только при условии, что люди могли и хотели слушать.

Ну а не могли, или не хотели - что было чаще - то уж не моя проблема.

Именно поэтому на сегодня я легко и просто ежедневно общаюсь с нашими людьми и в Анталии, и в Виннипеге, и в Берлине, и в Тулузе, и в Лондоне, и в Бангкоке, и в Майями, и в Сан Франциско, и в Днепре, и во Львове, и…



Про город Niğde слышал, но не был.

В понедельник 4 марта улетаю по важным делам в Анкару, в тот же день на самолете вернусь, гляну где это… авто оставляю на паковке аэропорта - 80 лир или примерно 100 гривен - не самые большие деньги… зато удобно… Честное слово, я не злой. И реально очень добрый. И реально всегда помогал и помогаю словом и делом людям.Но только при условии, что люди могли и хотели слушать.Ну а не могли, или не хотели - что было чаще - то уж не моя проблема.Именно поэтому на сегодня я легко и просто ежедневно общаюсь с нашими людьми и в Анталии, и в Виннипеге, и в Берлине, и в Тулузе, и в Лондоне, и в Бангкоке, и в Майями, и в Сан Франциско, и в Днепре, и во Львове, и…Про город Niğde слышал, но не был.В понедельник 4 марта улетаю по важным делам в Анкару, в тот же день на самолете вернусь, гляну где это… авто оставляю на паковке аэропорта - 80 лир или примерно 100 гривен - не самые большие деньги… зато удобно… Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 лют, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1884188518861887> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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