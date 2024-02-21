А як же кавʼярня та забита людьми реберня?)
Щось у вас мєтанія- сходіть до психолога, чесно)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 18:16
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:16
Интересно, они тогда сразу постреляют свою явную "Пятую колонну"
или тоже будут пародировать "демократию"
или тоже за бабло всех отпустят...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:17
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:22
(почти) по секрету:
никто
никого
нигде
не слушал
и не слушает
никогда...
Се ля ви…
(а Вы злой )
прикольно: Нигде (Niğde) — город, административный центр ила Нигде в центральной части Турции
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Наш седативний Джеймс Бонд казав що тільки Швейцарія на вболівальній скам'ї
залишиться.
А Нова Зеландія до Співдружності прив'язана, не відпетляє
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:33
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:36
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:37
А чего же вы ушами хлопали?
Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе готовую под ключ квартиру 1+1 с полным ремонтом и частично мебелью (в кухне и прихожей), а также частично с бытовой техникой (варочная поверхность, духовой электрический шкаф и вытяжка) - так вот, еду по Анталии, а меня на моей Хонде, прошедшей уже по всем почти странам Европы 340 000 км, обгоняет такой белый весь из себя BMW x5 новенький беленький и номера особые - из Днепра - АЕ0003КТ
- таким авто в Турции привелегия: можно ездить со скоростью 200 км в час, чтобы первым быть на красном сигнале; можно перестраиваться из ряда в ряд по 20 раз за одну минуту.
- именно они - настоящие герои, ибо показывают полякам, и не только, кто в их стране настоящий хозяин.
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:47
без обид, но просто навеяло фразу из культового старого мультика:
"Прилетаю я как-то на Таити... А вы не были на Таити? Так вот, прилетаю я как-то на Таити..."
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:47
Честное слово, я не злой. И реально очень добрый. И реально всегда помогал и помогаю словом и делом людям.
Но только при условии, что люди могли и хотели слушать.
Ну а не могли, или не хотели - что было чаще - то уж не моя проблема.
Именно поэтому на сегодня я легко и просто ежедневно общаюсь с нашими людьми и в Анталии, и в Виннипеге, и в Берлине, и в Тулузе, и в Лондоне, и в Бангкоке, и в Майями, и в Сан Франциско, и в Днепре, и во Львове, и…
Про город Niğde слышал, но не был.
В понедельник 4 марта улетаю по важным делам в Анкару, в тот же день на самолете вернусь, гляну где это… авто оставляю на паковке аэропорта - 80 лир или примерно 100 гривен - не самые большие деньги… зато удобно…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 лют, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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