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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1884188518861887
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:52

  akurt написав:А чего же вы ушами хлопали?
Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе готовую под ключ квартиру 1+1 с полным ремонтом и частично мебелью (в кухне и прихожей), а также частично с бытовой техникой (варочная поверхность, духовой электрический шкаф и вытяжка) - так вот, еду по Анталии, а меня на моей Хонде, прошедшей уже по всем почти странам Европы 340 000 км, обгоняет такой белый весь из себя BMW x5 новенький беленький и номера особые - из Днепра - АЕ0003КТ
- таким авто в Турции привелегия: можно ездить со скоростью 200 км в час, чтобы первым быть на красном сигнале; можно перестраиваться из ряда в ряд по 20 раз за одну минуту.
- именно они - настоящие герои, ибо показывают полякам, и не только, кто в их стране настоящий хозяин.

В українців хазяїв нема, що зараз війна і доводить, а заздрити - погано для здоровʼя)
Скоро на білих БМВ будуть розсікати кацапи з іранцями - сподіваюсь це не викличе ментального вашого супротиву)
І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)
Як ексвласник двох нових БМВ x 5 - скажу що перестраюватися на них на швидкості за 160 не варто - це не седан)
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