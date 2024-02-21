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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:52
akurt написав:
А чего же вы ушами хлопали?
Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе готовую под ключ квартиру 1+1 с полным ремонтом и частично мебелью (в кухне и прихожей), а также частично с бытовой техникой (варочная поверхность, духовой электрический шкаф и вытяжка) - так вот, еду по Анталии, а меня на моей Хонде, прошедшей уже по всем почти странам Европы 340 000 км, обгоняет такой белый весь из себя BMW x5 новенький беленький и номера особые - из Днепра - АЕ0003КТ
- таким авто в Турции привелегия: можно ездить со скоростью 200 км в час, чтобы первым быть на красном сигнале; можно перестраиваться из ряда в ряд по 20 раз за одну минуту.
- именно они - настоящие герои, ибо показывают полякам, и не только, кто в их стране настоящий хозяин.
В українців хазяїв нема, що зараз війна і доводить, а заздрити - погано для здоровʼя)
Скоро на білих БМВ будуть розсікати кацапи з іранцями - сподіваюсь це не викличе ментального вашого супротиву)
І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)
Як ексвласник двох нових БМВ x 5 - скажу що перестраюватися на них на швидкості за 160 не варто - це не седан)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:27
cherchiltank написав:
І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)
Це дуже цікава тема: авто за кордоном.
Тут головне не рахувати себе за того, хто ніби-то розбирається в авто
та може давати поради іншим.
Слухайте пораду корисну, а не пустопоржню, як від вас завжди:
а) в моєї родині завжди у власності два авто - мені та жінці.
б) всі авто, які я купував - "з нуля" в автосалоні.
в) останнє з двох авто в родині куплено 20 грудня 2021
року - оформлено звісно на жінку - це гібрид однієї з найвідоміших марок. Куплено готівкою за 38 000 доларів (реально не готівкою, а перерахуванням на рахунок Продавця - офіційного ділера - важливо, що НЕ в кредит).
г) продано в жовтні 2023
року з простої причини, про яку вам розповість пан барабашов
- як я знаю реально обізнаний в автівках
- "поїздив 2 роки - в тому числі частково Європою - намотав 28 000 км - продай, пока дають з профітом ПЛЮС 1000 доларів.
"
Я не помилився: поїздив 2 роки - наїздив 28 000 км - дають профіт ПЛЮС 1000 доларів
- продай.
Я так і зробив. На момент продажу на спідометрі було 28 120 км. Купив хлопець років 30.
Гроші перерахував прямо у нотаріуса з свого рахунка на рахунок моєї жінки. Ніякої готівки та перерахунків. За експертизу ту переоформлення проплатив Покупець.Так що повчати будете себе.Мене - не треба.
Ну а поки іжджу тимчасово на перевіреній та надійні (перехрещуся: сьогодні замовив на фірмовому СТО одну гумову прокладку за 10 доларів в один вузол - почало просочуватися мастило) і реально з пробігом десь 340 000 км...
2-3-4 лютого проїхав на ній маже без зупинки за маршрутом: Австрія - Словенія - Хорватія - Сербія - Болгарія - Туреччина (Стамбул- Анталія)...Всім автовласникам - відсутність проблем!
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 21 лют, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:31
akurt написав: cherchiltank написав:
І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)
Це дуже цікава тема: авто за кордоном.
Тут головне не рахувати себе за того, хто ніби-то розбирається в авто та може давати поради іншим.
Слухайте пораду корисну, а не пустопоржню, як завжди:
а) в моєї родині завжди у власності два авто - мені та жінці.
б) всі авто, які я купував - "з нуля" в автосалоні.
в) остнаннє з двох авто в родині куплено 20 грудня 2021 року - це гібрид однєї з найвідоміших марок. Куплено готівкою за 38 000 доларів (реально не готівкою, а перерахуванням на рахунок Продавця - офіційного ділера).
г) продано в жовтні 2023 року з простої причини про яку вам розповість пан барабашов
- як я знаю реально обізнаний в автівках - "поїздив 2 роки - в тому числі частково Європою - намотав 28 000 км - продай, пока дають з профітом ПЛЮС 1000 доларів.
"
Я не помилився: поїздив 2 роки - наїздив 28 000 км - дають профіт ПЛЮС 1000 доларів
- продай.
Я так і зробив.Так що повчати буде себе.
Про моє нове авто - як куплю - і обом"язково "з нуля" і з салону - повідомлю.
Гадаю пізньою весни або влітку.
Ну а поки іжджу тимчасово на перевіреній та надійні (перехрещуся: сьогодні замовив одну гумову прокладку за 10 доларів в один вузол) і реально з пробігом десь 340 000 км...
2-3-4 лютого проїхав на ній маже без зупинки за маршрутом: Австрія - Словенія - Хорватія - Сербія - Болгарія - Туреччина (Стамбул- Анталія)...Всім автовласникам - відсутність проблем!
Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)
Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:36
cherchiltank написав:
Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)
Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)
Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно.
Авто в Туречичні дійсно не дешеві - тут є додатковий податок на авто - до 80% від базової ціни постачальника (Наприклад, Тойота - не важливо - хоче продати авто за 100 000 лір - податок 80% - получається 180 000 лір плюс ПДВ 20% - роздрібна ціна - вже 216 000 лір - цифри наведено умовні, просто для прикладу ціноутворення);
Сьогодні був в автосалонах Хонди
та КІА
- сподобалася КІА Ev6
- ціну не дивився - собі таку б взяв.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 21 лют, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:40
akurt написав: cherchiltank написав:
Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)
Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)
Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно.
Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:11
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:13
cherchiltank написав:
Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія
? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?
Якщо скажете , що таке "глорія
" може і скажу, хоча не дуже слідкую.
Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "Дорогий курорт
".
До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.
Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика...
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:43
Еміграція, заробітчанство
(Просто нагадаю тему гілки)
News from Canada
(Просто нагадаю про найкращу інвестицію зароблених грошей - інвестицію в освіту своїх дітей).
Отримав сьогодні від хресника моєї жінки - ще вчора наче привезли з пологового будинка.
А сьогодні:
«PBA at TD | CSC® Designation Holder | Ontario Graduate Certificate in Financial Planning at Humber College | International Management Bachelor's Degree
Humber College TD
Этобико, Онтарио, Канада»
P. S. Сам ще не знаю, що означають скорочення в першому рядку. Не це важливо. Важливо: бакалаврат в Україні, магістратура в Канаді, робота в Торонто.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:46
akurt написав: cherchiltank написав:
Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія
? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?
Якщо скажете , що таке "глорія
" може і скажу, хоча не дуже слідкую.
Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "Дорогий курорт
".
До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.
Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика...
Глорія резорт - три готеля в бєлєку)
На дорогий курорт турки вже перейшли давно - в Європі відпочивати дешевше ніж у нормальних турецьких пʼятірках) проблема хто поїде за ті гроші? Бо 5 штук на тиждень в ріксосі бєлєк - не гірше можна відпочити в Хорватії та Італії за ці гроші)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:48
Нагнітаєш)
Зарано на мою думку, почекай краще закону про мобілізацію і курс долара - через місяць більш менш буде зрозуміло куди йдемо.
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