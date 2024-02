Додано: Сер 21 лют, 2024 20:43

Еміграція, заробітчанство

(Просто нагадаю тему гілки)



News from Canada

(Просто нагадаю про найкращу інвестицію зароблених грошей - інвестицію в освіту своїх дітей).

Отримав сьогодні від хресника моєї жінки - ще вчора наче привезли з пологового будинка.

А сьогодні:

«PBA at TD | CSC® Designation Holder | Ontario Graduate Certificate in Financial Planning at Humber College | International Management Bachelor's Degree

Humber College TD

Этобико, Онтарио, Канада»



P. S. Сам ще не знаю, що означають скорочення в першому рядку. Не це важливо. Важливо: бакалаврат в Україні, магістратура в Канаді, робота в Торонто.