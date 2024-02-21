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#<1 ... 1885188618871888> Додано: Сер 21 лют, 2024 18:52 akurt написав: А чего же вы ушами хлопали?

Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе готовую под ключ квартиру 1+1 с полным ремонтом и частично мебелью (в кухне и прихожей), а также частично с бытовой техникой (варочная поверхность, духовой электрический шкаф и вытяжка) - так вот, еду по Анталии, а меня на моей Хонде, прошедшей уже по всем почти странам Европы 340 000 км, обгоняет такой белый весь из себя BMW x5 новенький беленький и номера особые - из Днепра - АЕ0003КТ

- таким авто в Турции привелегия: можно ездить со скоростью 200 км в час, чтобы первым быть на красном сигнале; можно перестраиваться из ряда в ряд по 20 раз за одну минуту.

- именно они - настоящие герои, ибо показывают полякам, и не только, кто в их стране настоящий хозяин. А чего же вы ушами хлопали?Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе готовую под ключ квартиру 1+1 с полным ремонтом и частично мебелью (в кухне и прихожей), а также частично с бытовой техникой (варочная поверхность, духовой электрический шкаф и вытяжка) - так вот, еду по Анталии, а меня на моей Хонде, прошедшей уже по всем почти странам Европы 340 000 км, обгоняет такой белый весь из себя BMW x5 новенький беленький и номера особые - из Днепра - АЕ0003КТ- таким авто в Турции привелегия: можно ездить со скоростью 200 км в час, чтобы первым быть на красном сигнале; можно перестраиваться из ряда в ряд по 20 раз за одну минуту.- именно они - настоящие герои, ибо показывают полякам, и не только, кто в их стране настоящий хозяин.

В українців хазяїв нема, що зараз війна і доводить, а заздрити - погано для здоровʼя)

Скоро на білих БМВ будуть розсікати кацапи з іранцями - сподіваюсь це не викличе ментального вашого супротиву)

І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)

Як ексвласник двох нових БМВ x 5 - скажу що перестраюватися на них на швидкості за 160 не варто - це не седан) В українців хазяїв нема, що зараз війна і доводить, а заздрити - погано для здоровʼя)Скоро на білих БМВ будуть розсікати кацапи з іранцями - сподіваюсь це не викличе ментального вашого супротиву)І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)Як ексвласник двох нових БМВ x 5 - скажу що перестраюватися на них на швидкості за 160 не варто - це не седан) cherchiltank

Повідомлень: 1159 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 19:27 cherchiltank написав: І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого) І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)

Це дуже цікава тема: авто за кордоном.

Тут головне не рахувати себе за того, хто ніби-то розбирається в авто та може давати поради іншим.

Слухайте пораду корисну, а не пустопоржню, як від вас завжди:

а) в моєї родині завжди у власності два авто - мені та жінці.

б) всі авто, які я купував - "з нуля" в автосалоні.

в) останнє з двох авто в родині куплено 20 грудня 2021 року - оформлено звісно на жінку - це гібрид однієї з найвідоміших марок. Куплено готівкою за 38 000 доларів (реально не готівкою, а перерахуванням на рахунок Продавця - офіційного ділера - важливо, що НЕ в кредит).

г) продано в жовтні 2023 року з простої причини, про яку вам розповість пан барабашов - як я знаю реально обізнаний в автівках - "поїздив 2 роки - в тому числі частково Європою - намотав 28 000 км - продай, пока дають з профітом ПЛЮС 1000 доларів."

Я не помилився: поїздив 2 роки - наїздив 28 000 км - дають профіт ПЛЮС 1000 доларів - продай.

Я так і зробив. На момент продажу на спідометрі було 28 120 км. Купив хлопець років 30.

Гроші перерахував прямо у нотаріуса з свого рахунка на рахунок моєї жінки. Ніякої готівки та перерахунків. За експертизу ту переоформлення проплатив Покупець.



Так що повчати будете себе.

Мене - не треба.



Ну а поки іжджу тимчасово на перевіреній та надійні (перехрещуся: сьогодні замовив на фірмовому СТО одну гумову прокладку за 10 доларів в один вузол - почало просочуватися мастило) і реально з пробігом десь 340 000 км...

2-3-4 лютого проїхав на ній маже без зупинки за маршрутом: Австрія - Словенія - Хорватія - Сербія - Болгарія - Туреччина (Стамбул- Анталія)...



Всім автовласникам - відсутність проблем! Це дуже цікава тема:Тут головне не рахувати себе за того,та може давати поради іншим.Слухайте пораду корисну, а не пустопоржню, як від вас завжди:а) в моєї родині завжди у власності два авто - мені та жінці.б) всі авто, які я купував - "з нуля" в автосалоні.в) останнє з двох авто в родині куплено 20 грудня 202року - оформлено звісно на жінку - це гібрид однієї з найвідоміших марок. Куплено готівкою за 38 000 доларів (реально не готівкою, а перерахуванням на рахунок Продавця - офіційного ділера - важливо, що НЕ в кредит).г) продано в жовтні 202року з простої причини, про яку вам розповість пан- "поїздив 2 роки - в тому числі частково Європою - намотав 28 000 км - продай, пока даютьЯ не помилився: поїздив 2 роки - наїздив 28 000 км - дають- продай.Я так і зробив. На момент продажу на спідометрі було 28 120 км. Купив хлопець років 30.Гроші перерахував прямо у нотаріуса з свого рахунка на рахунок моєї жінки. Ніякої готівки та перерахунків. За експертизу ту переоформлення проплатив Покупець.Ну а поки іжджу тимчасово на перевіреній та надійні (перехрещуся: сьогодні замовив на фірмовому СТО одну гумову прокладку за 10 доларів в один вузол - почало просочуватися мастило) і реально з пробігом десь 340 000 км...2-3-4 лютого проїхав на ній маже без зупинки за маршрутом: Австрія - Словенія - Хорватія - Сербія - Болгарія - Туреччина (Стамбул- Анталія)... Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 лют, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9250 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 19:31 akurt написав: cherchiltank написав: І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого) І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)

Це дуже цікава тема: авто за кордоном.

Тут головне не рахувати себе за того, хто ніби-то розбирається в авто та може давати поради іншим.

Слухайте пораду корисну, а не пустопоржню, як завжди:

а) в моєї родині завжди у власності два авто - мені та жінці.

б) всі авто, які я купував - "з нуля" в автосалоні.

в) остнаннє з двох авто в родині куплено 20 грудня 2021 року - це гібрид однєї з найвідоміших марок. Куплено готівкою за 38 000 доларів (реально не готівкою, а перерахуванням на рахунок Продавця - офіційного ділера).

г) продано в жовтні 2023 року з простої причини про яку вам розповість пан барабашов - як я знаю реально обізнаний в автівках - "поїздив 2 роки - в тому числі частково Європою - намотав 28 000 км - продай, пока дають з профітом ПЛЮС 1000 доларів."

Я не помилився: поїздив 2 роки - наїздив 28 000 км - дають профіт ПЛЮС 1000 доларів - продай.

Я так і зробив.



Так що повчати буде себе.



Про моє нове авто - як куплю - і обом"язково "з нуля" і з салону - повідомлю.

Гадаю пізньою весни або влітку.

Ну а поки іжджу тимчасово на перевіреній та надійні (перехрещуся: сьогодні замовив одну гумову прокладку за 10 доларів в один вузол) і реально з пробігом десь 340 000 км...

2-3-4 лютого проїхав на ній маже без зупинки за маршрутом: Австрія - Словенія - Хорватія - Сербія - Болгарія - Туреччина (Стамбул- Анталія)...



Всім автовласникам - відсутність проблем! Це дуже цікава тема:Тут головне не рахувати себе за того, хто ніби-то розбирається в авто та може давати поради іншим.Слухайте пораду корисну, а не пустопоржню, як завжди:а) в моєї родині завжди у власності два авто - мені та жінці.б) всі авто, які я купував - "з нуля" в автосалоні.в) остнаннє з двох авто в родині куплено 20 грудня 2021 року - це гібрид однєї з найвідоміших марок. Куплено готівкою за 38 000 доларів (реально не готівкою, а перерахуванням на рахунок Продавця - офіційного ділера).г) продано в жовтні 2023 року з простої причини про яку вам розповість пан- як я знаю реально обізнаний в автівках - "поїздив 2 роки - в тому числі частково Європою - намотав 28 000 км - продай, пока даютьЯ не помилився: поїздив 2 роки - наїздив 28 000 км - дають- продай.Я так і зробив.Про моє нове авто - як куплю - і обом"язково "з нуля" і з салону - повідомлю.Гадаю пізньою весни або влітку.Ну а поки іжджу тимчасово на перевіреній та надійні (перехрещуся: сьогодні замовив одну гумову прокладку за 10 доларів в один вузол) і реально з пробігом десь 340 000 км...2-3-4 лютого проїхав на ній маже без зупинки за маршрутом: Австрія - Словенія - Хорватія - Сербія - Болгарія - Туреччина (Стамбул- Анталія)...

Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)

Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу) Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу) cherchiltank

Повідомлень: 1159 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 19:36 cherchiltank написав: Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)

Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу) Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)

Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно.

Авто в Туречичні дійсно не дешеві - тут є додатковий податок на авто - до 80% від базової ціни постачальника (Наприклад, Тойота - не важливо - хоче продати авто за 100 000 лір - податок 80% - получається 180 000 лір плюс ПДВ 20% - роздрібна ціна - вже 216 000 лір - цифри наведено умовні, просто для прикладу ціноутворення);

Сьогодні був в автосалонах Хонди та КІА - сподобалася КІА Ev6 - ціну не дивився - собі таку б взяв. Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно.Авто в Туречичні дійсно не дешеві - тут є додатковий податок на авто - до 80% від базової ціни постачальника (Наприклад, Тойота - не важливо - хоче продати авто за 100 000 лір - податок 80% - получається 180 000 лір плюс ПДВ 20% - роздрібна ціна - вже 216 000 лір - цифри наведено умовні, просто для прикладу ціноутворення);Сьогодні був в автосалонах Хонди та КІА - сподобалася КІА Ev6 - ціну не дивився - собі таку б взяв. Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 лют, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9250 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 19:40 akurt написав: cherchiltank написав: Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)

Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу) Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)

Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно. Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно.

Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів? Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів? cherchiltank

Повідомлень: 1159 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 20:11 Re: Еміграція, заробітчанство

https://youtu.be/1N-ELPYI_Fg?si=jJZ8wKhA4uCvlaCi Говоришь, нагнетаю. Бетон

Повідомлень: 1803 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 20:13 cherchiltank написав: Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів? Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?

Якщо скажете , що таке "глорія" може і скажу, хоча не дуже слідкую.

Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "Дорогий курорт".

До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.

Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика... Якщо скажете , що таке "глорія" може і скажу, хоча не дуже слідкую.Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "".До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика... akurt

Повідомлень: 9250 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 20:43 Еміграція, заробітчанство

(Просто нагадаю тему гілки)



News from Canada

(Просто нагадаю про найкращу інвестицію зароблених грошей - інвестицію в освіту своїх дітей).

Отримав сьогодні від хресника моєї жінки - ще вчора наче привезли з пологового будинка.

А сьогодні:

«PBA at TD | CSC® Designation Holder | Ontario Graduate Certificate in Financial Planning at Humber College | International Management Bachelor's Degree

Humber College TD

Этобико, Онтарио, Канада»



P. S. Сам ще не знаю, що означають скорочення в першому рядку. Не це важливо. Важливо: бакалаврат в Україні, магістратура в Канаді, робота в Торонто. akurt

Повідомлень: 9250 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 20:46 akurt написав: cherchiltank написав: Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів? Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?

Якщо скажете , що таке "глорія" може і скажу, хоча не дуже слідкую.

Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "Дорогий курорт".

До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.

Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика... Якщо скажете , що таке "глорія" може і скажу, хоча не дуже слідкую.Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "".До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика...

Глорія резорт - три готеля в бєлєку)

На дорогий курорт турки вже перейшли давно - в Європі відпочивати дешевше ніж у нормальних турецьких пʼятірках) проблема хто поїде за ті гроші? Бо 5 штук на тиждень в ріксосі бєлєк - не гірше можна відпочити в Хорватії та Італії за ці гроші) Глорія резорт - три готеля в бєлєку)На дорогий курорт турки вже перейшли давно - в Європі відпочивати дешевше ніж у нормальних турецьких пʼятірках) проблема хто поїде за ті гроші? Бо 5 штук на тиждень в ріксосі бєлєк - не гірше можна відпочити в Хорватії та Італії за ці гроші) cherchiltank

Повідомлень: 1159 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 20:48 Бетон написав: Говоришь, нагнетаю.

https://youtu.be/1N-ELPYI_Fg?si=jJZ8wKhA4uCvlaCi Говоришь, нагнетаю.

Нагнітаєш)

Зарано на мою думку, почекай краще закону про мобілізацію і курс долара - через місяць більш менш буде зрозуміло куди йдемо. Нагнітаєш)Зарано на мою думку, почекай краще закону про мобілізацію і курс долара - через місяць більш менш буде зрозуміло куди йдемо. cherchiltank

Повідомлень: 1159 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1885188618871888> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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