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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:31
akurt написав: cherchiltank написав:
І да машину після 300 тисяч все ж таки треба поміняти - але розумію що дорого)
Це дуже цікава тема: авто за кордоном.
Тут головне не рахувати себе за того, хто ніби-то розбирається в авто та може давати поради іншим.
Слухайте пораду корисну, а не пустопоржню, як завжди:
а) в моєї родині завжди у власності два авто - мені та жінці.
б) всі авто, які я купував - "з нуля" в автосалоні.
в) остнаннє з двох авто в родині куплено 20 грудня 2021 року - це гібрид однєї з найвідоміших марок. Куплено готівкою за 38 000 доларів (реально не готівкою, а перерахуванням на рахунок Продавця - офіційного ділера).
г) продано в жовтні 2023 року з простої причини про яку вам розповість пан барабашов
- як я знаю реально обізнаний в автівках - "поїздив 2 роки - в тому числі частково Європою - намотав 28 000 км - продай, пока дають з профітом ПЛЮС 1000 доларів.
"
Я не помилився: поїздив 2 роки - наїздив 28 000 км - дають профіт ПЛЮС 1000 доларів
- продай.
Я так і зробив.Так що повчати буде себе.
Про моє нове авто - як куплю - і обом"язково "з нуля" і з салону - повідомлю.
Гадаю пізньою весни або влітку.
Ну а поки іжджу тимчасово на перевіреній та надійні (перехрещуся: сьогодні замовив одну гумову прокладку за 10 доларів в один вузол) і реально з пробігом десь 340 000 км...
2-3-4 лютого проїхав на ній маже без зупинки за маршрутом: Австрія - Словенія - Хорватія - Сербія - Болгарія - Туреччина (Стамбул- Анталія)...Всім автовласникам - відсутність проблем!
Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)
Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:36
cherchiltank написав:
Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)
Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)
Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно.
Авто в Туречичні дійсно не дешеві - тут є додатковий податок на авто - до 80% від базової ціни постачальника (Наприклад, Тойота - не важливо - хоче продати авто за 100 000 лір - податок 80% - получається 180 000 лір плюс ПДВ 20% - роздрібна ціна - вже 216 000 лір - цифри наведено умовні, просто для прикладу ціноутворення);
Сьогодні був в автосалонах Хонди
та КІА
- сподобалася КІА Ev6
- ціну не дивився - собі таку б взяв.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 21 лют, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:40
akurt написав: cherchiltank написав:
Тут головне не видавати авто за 38 тисячі Туреччині за хорошу марку) авто в Туреччині хорошої марки дороге)
Я мав у власності за 23 роки за кермом - 10 нових авто - але лише на одному проїхав 115 тисяч км - тому говорити можу)
Майте у пісні - та у ві сні - все що завгодно.
Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:11
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:13
cherchiltank написав:
Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія
? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?
Якщо скажете , що таке "глорія
" може і скажу, хоча не дуже слідкую.
Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "Дорогий курорт
".
До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.
Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика...
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2
Додано: Сер 21 лют, 2024 20:43
Еміграція, заробітчанство
(Просто нагадаю тему гілки)
News from Canada
(Просто нагадаю про найкращу інвестицію зароблених грошей - інвестицію в освіту своїх дітей).
Отримав сьогодні від хресника моєї жінки - ще вчора наче привезли з пологового будинка.
А сьогодні:
«PBA at TD | CSC® Designation Holder | Ontario Graduate Certificate in Financial Planning at Humber College | International Management Bachelor's Degree
Humber College TD
Этобико, Онтарио, Канада»
P. S. Сам ще не знаю, що означають скорочення в першому рядку. Не це важливо. Важливо: бакалаврат в Україні, магістратура в Канаді, робота в Торонто.
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2
Додано: Сер 21 лют, 2024 20:46
akurt написав: cherchiltank написав:
Вам також не хворати, краще розкажіть що там в трендах курортного сезону - є щось краще по ціні якості ніж глорія
? І чи не буде травень як у тому році з водою в 19 градусів?
Якщо скажете , що таке "глорія
" може і скажу, хоча не дуже слідкую.
Єдина новина на сьогодні така: Туреччина розробила Програму переходу з системи "дешевий курорт" на "Дорогий курорт
".
До - не пам'ятаю точно - до 2026 чи 2028 року - планують амбітно вийти на перше місце в світі за обсягом прийому туристів.
Про воду в 19 градусів - в травні - нічого не можу сказати: для мене море - це така звична щоденна річ, що статистику не веду - подивіться дані в інтернеті - там є статистика...
Глорія резорт - три готеля в бєлєку)
На дорогий курорт турки вже перейшли давно - в Європі відпочивати дешевше ніж у нормальних турецьких пʼятірках) проблема хто поїде за ті гроші? Бо 5 штук на тиждень в ріксосі бєлєк - не гірше можна відпочити в Хорватії та Італії за ці гроші)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:48
Нагнітаєш)
Зарано на мою думку, почекай краще закону про мобілізацію і курс долара - через місяць більш менш буде зрозуміло куди йдемо.
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cherchiltank
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:55
stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав:
Отакої ))) Краков бросить в момент расцвета корпораций?
За певних умов - так.
1. Українофобія у польському суспільстві досягає неприйнятного рівня.
2. рашка перемагає у війні і напад на Польщу стає лише справою часу.
При таких мыслях не стоит рассматривать Европу в целом
Никогда не будет войны в Польше.
Никогда.
В Польше не кричат "путин войди"
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Бетон
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:13
Бетон написав:
Никогда не будет войны в Польше.
Никогда.
В Польше не кричат "путин войди"
Польща завжди розглядалася західними партнерами майже як повноцінна Європа,
а Україні потрібно це доводити, переважно кров'ю, а ще й доведеться мозгами
За 100 років досягнуто певного прогресу, якщо встоїмо то років за 10 будемо не гірше румунів з болгарами в очах європейців, приймуть до євроатлантичних інституцій
Україна
На той час українські делегації не отримали жодної підтримки з боку Франції та Великої Британії. Хоча було досягнуто певних домовленостей, але жодна з держав не надала жодної фактичної підтримки, оскільки загалом їх зацікавлення полягали у відновленні Польщі та єдиної антибільшовицької Росії[5]. Таким чином, українські делегати Арнольд Марголін і Теофіл Окуневський покладали великі надії на американську місію, але врешті-решт виявили її ще більш категоричною, ніж французька та британська:
Ця зустріч, яка відбулася 30 червня, справила надзвичайне враження як на мене, так і на Окуневського. Ленсінг продемонстрував повне незнання ситуації та сліпу віру в Колчака та Денікіна. Він категорично наполягав на тому, щоб український уряд визнав Колчака верховним правителем і лідером усіх антибільшовицьких армій. Коли мова зайшла про принципи Вільсона, застосування яких було зумовлене стосовно народів колишньої Австро-Угорської монархії, Лансінг сказав, що він знає лише про єдиний російський народ і що єдиним способом відновлення Росії є федерація за зразком на США. Коли я спробував довести йому, що приклад США свідчить про необхідність попереднього існування окремих штатів як суб'єктів для будь-яких можливих домовленостей між ними в майбутньому, він ухилився від відповіді і знову почав вперто закликати нас визнати Колчака. [...] Ось як насправді ці принципи були реалізовані. США підтримали Колчака, Англія — Денінікіна та Юденича, Франція — Галлера ... Тільки Петлюра залишився без жодної підтримки.
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