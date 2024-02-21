fox767676
Україна нікому не потрібна крім нас самих.
Союзники ситуативні і тимчасові..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 21:47
fox767676
Україна нікому не потрібна крім нас самих.
Союзники ситуативні і тимчасові..
Додано: Сер 21 лют, 2024 22:02
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