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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1885188618871888
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:47

fox767676

Україна нікому не потрібна крім нас самих.
Союзники ситуативні і тимчасові..
finuser521
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:02

  finuser521 написав:fox767676

Україна нікому не потрібна крім нас самих.
Союзники ситуативні і тимчасові..


ну вже доведеться якось притиратися
шанси на автаркію/нейтралітет втрачені у 90-х
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:49

  akurt написав:........
Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе ........

:)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:14

  cherchiltank написав:через місяць більш менш буде зрозуміло
а шо так довго?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:17

  akurt написав:News from Canada
(Видалив пізніше, містило приватну інформацію)

Нарешті означеному пану вдалось продати на ОЛХ чоботи, в яяких зручно працювати в мороз -30 градусів???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:43

  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав:через місяць більш менш буде зрозуміло
а шо так довго?

Закон про мобілізацію сам себе не напише)
cherchiltank
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  #<1 ... 1885188618871888
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