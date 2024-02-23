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akurt написав:........ Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе ........
президент Эммануэль Макрон объявил о плане, который он называет « демографическим перевооружением », включая тестирование на фертильность для людей в возрасте 25 лет. ........ Текущий уровень рождаемости во Франции составляет 1,7 ребенка на одну женщину, но пристальный взгляд на чаяния людей показывает, что подавляющее большинство считает, что идеальная конфигурация семьи – это иметь двоих детей. И все больше людей предпочли бы иметь три, чем один. Итак, мы можем сказать, что люди хотели бы иметь больше детей, чем они имеют сейчас; нет никаких доказательств того, что они не делают этого из-за своего уровня рождаемости.
Сосредоточение внимания на биологии, а не на политическом контексте, в котором люди решают, могут или не могут они планировать будущее с детьми, является искажением. Как люди могут чувствовать себя спокойно, воспитывая детей в условиях экономической нестабильности в сочетании с серьезным ухудшением качества государственных услуг, включая больницы и школы? Первым шагом в любом национальном плане должно быть обязательство сохранить расходы на уход за детьми и восстановить качество государственных школ, а не подрывать его.