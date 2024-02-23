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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1886188718881889>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:47

fox767676

Україна нікому не потрібна крім нас самих.
Союзники ситуативні і тимчасові..
finuser521
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:02

  finuser521 написав:fox767676

Україна нікому не потрібна крім нас самих.
Союзники ситуативні і тимчасові..


ну вже доведеться якось притиратися
шанси на автаркію/нейтралітет втрачені у 90-х
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:49

  akurt написав:........
Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе ........

:)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:14

  cherchiltank написав:через місяць більш менш буде зрозуміло
а шо так довго?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:43

  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав:через місяць більш менш буде зрозуміло
а шо так довго?

Закон про мобілізацію сам себе не напише)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 02:32

О проблемах страховой медицины (не всё так классно) - https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/22/pain-morphine-cost-us-healthcare-american-bills.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 03:01

президент Эммануэль Макрон объявил о плане, который он называет « демографическим перевооружением », включая тестирование на фертильность для людей в возрасте 25 лет.
........
Текущий уровень рождаемости во Франции составляет 1,7 ребенка на одну женщину, но пристальный взгляд на чаяния людей показывает, что подавляющее большинство считает, что идеальная конфигурация семьи – это иметь двоих детей. И все больше людей предпочли бы иметь три, чем один. Итак, мы можем сказать, что люди хотели бы иметь больше детей, чем они имеют сейчас; нет никаких доказательств того, что они не делают этого из-за своего уровня рождаемости.

Сосредоточение внимания на биологии, а не на политическом контексте, в котором люди решают, могут или не могут они планировать будущее с детьми, является искажением. Как люди могут чувствовать себя спокойно, воспитывая детей в условиях экономической нестабильности в сочетании с серьезным ухудшением качества государственных услуг, включая больницы и школы? Первым шагом в любом национальном плане должно быть обязательство сохранить расходы на уход за детьми и восстановить качество государственных школ, а не подрывать его.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/09/france-emmanuel-macron-babies-women-fertility
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:25

Еміграція, заробітчанство

News from Poland

Вчора сидів в холі СТО одного з автосалонів в Анталії (невеликий ремонт) та мав час поспілкуватися з племінником в Варшаві.
ІТ-ник. MD in Computer science. Має стаж роботи 10 років.
Вирішив офіційно оформити собі легальне перебування у Польщі та відкрити «Робочу візу».
Тобто працевлаштуватися офіційно та легально (зараз працює віддалено на чи канадського, чи американського роботодавця).
Розказав цікаві речі:
- на одну вакансію в Варшаві відразу накидається натовп із 400 кандидатів;
- максимальну зарплатню, яку пропонують - 4000$ (сказав: «З врахуванням податків- я так зрозумів «чистими») - що - за його словами «дуже мало»;
- обговорили варіанти працевлаштування у подальшому, я рекомендував звернути увагу на Нову Зеландію. Я ситуацію там ретельно вивчав в 2013/2014 роках - дуже цікаві варіанти, особливо з точки зору навчання в університеті (зверніть, панове, увагу);
- висловив побоювання про «складну логістику» - тобто переліт в 12 годин. Тут я вже сміявся: чого це ти злякався? В наш час чим далі, тим краще.
Крім того: 12 годин переліт - то зараз звичайна річ - це переліт, наприклад з Мюнхена на Сан Францисько. Це ж не переліт з Абу Дабі на Сан Франциско: там 15,5 годин…
Обіцяв думати…

P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…
Я спитав, чи не вибрав він собі одну вакансію з 24-з запропонованих на одному сайті однієї дуже потужної компанії, класу «software», адресу якого я дав? Виявилося, що із запропонованого йому нічого не підходить.
У тих ІТ-ників прямо як у медиків: або ти педіатр, або окуліст, або уролог…

Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:32

  akurt написав:Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…


якась діч. може бігунці від відчаю спамлять у сподіваннях "вайті-в-айті"
Так, буде важче ніж у 2021, Індія входить в рекрутинг тренд, але більшість розумних індійців вже менеджерять на Заході, пару раз обпекшись на індийському аутсорсі , більш-менш критичні рішення залишать за інженерами Європи. І знову же, якщо в Індію почнуть релокувати виробництва, не тільки ІТ, то прайси інд кодерків підростуть до менш конкурентних.
fox767676
 
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