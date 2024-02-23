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akurt написав:........ Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе ........
президент Эммануэль Макрон объявил о плане, который он называет « демографическим перевооружением », включая тестирование на фертильность для людей в возрасте 25 лет. ........ Текущий уровень рождаемости во Франции составляет 1,7 ребенка на одну женщину, но пристальный взгляд на чаяния людей показывает, что подавляющее большинство считает, что идеальная конфигурация семьи – это иметь двоих детей. И все больше людей предпочли бы иметь три, чем один. Итак, мы можем сказать, что люди хотели бы иметь больше детей, чем они имеют сейчас; нет никаких доказательств того, что они не делают этого из-за своего уровня рождаемости.
Сосредоточение внимания на биологии, а не на политическом контексте, в котором люди решают, могут или не могут они планировать будущее с детьми, является искажением. Как люди могут чувствовать себя спокойно, воспитывая детей в условиях экономической нестабильности в сочетании с серьезным ухудшением качества государственных услуг, включая больницы и школы? Первым шагом в любом национальном плане должно быть обязательство сохранить расходы на уход за детьми и восстановить качество государственных школ, а не подрывать его.
Вчора сидів в холі СТО одного з автосалонів в Анталії (невеликий ремонт) та мав час поспілкуватися з племінником в Варшаві. ІТ-ник. MD in Computer science. Має стаж роботи 10 років. Вирішив офіційно оформити собі легальне перебування у Польщі та відкрити «Робочу візу». Тобто працевлаштуватися офіційно та легально (зараз працює віддалено на чи канадського, чи американського роботодавця). Розказав цікаві речі: - на одну вакансію в Варшаві відразу накидається натовп із 400 кандидатів; - максимальну зарплатню, яку пропонують - 4000$ (сказав: «З врахуванням податків- я так зрозумів «чистими») - що - за його словами «дуже мало»; - обговорили варіанти працевлаштування у подальшому, я рекомендував звернути увагу на Нову Зеландію. Я ситуацію там ретельно вивчав в 2013/2014 роках - дуже цікаві варіанти, особливо з точки зору навчання в університеті (зверніть, панове, увагу); - висловив побоювання про «складну логістику» - тобто переліт в 12 годин. Тут я вже сміявся: чого це ти злякався? В наш час чим далі, тим краще. Крім того: 12 годин переліт - то зараз звичайна річ - це переліт, наприклад з Мюнхена на Сан Францисько. Це ж не переліт з Абу Дабі на Сан Франциско: там 15,5 годин… Обіцяв думати…
P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно… Я спитав, чи не вибрав він собі одну вакансію з 24-з запропонованих на одному сайті однієї дуже потужної компанії, класу «software», адресу якого я дав? Виявилося, що із запропонованого йому нічого не підходить. У тих ІТ-ників прямо як у медиків: або ти педіатр, або окуліст, або уролог…
Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…
akurt написав:P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…
якась діч. може бігунці від відчаю спамлять у сподіваннях "вайті-в-айті" Так, буде важче ніж у 2021, Індія входить в рекрутинг тренд, але більшість розумних індійців вже менеджерять на Заході, пару раз обпекшись на індийському аутсорсі , більш-менш критичні рішення залишать за інженерами Європи. І знову же, якщо в Індію почнуть релокувати виробництва, не тільки ІТ, то прайси інд кодерків підростуть до менш конкурентних.