Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1886188718881889> Додано: Сер 21 лют, 2024 21:47 fox767676



Україна нікому не потрібна крім нас самих.

Союзники ситуативні і тимчасові.. finuser521

Повідомлень: 68 З нами з: 29.06.22 Подякував: 15 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 22:02 finuser521 написав: fox767676



Україна нікому не потрібна крім нас самих.

Союзники ситуативні і тимчасові.. Україна нікому не потрібна крім нас самих.Союзники ситуативні і тимчасові..



ну вже доведеться якось притиратися

шанси на автаркію/нейтралітет втрачені у 90-х ну вже доведеться якось притиратисяшанси на автаркію/нейтралітет втрачені у 90-х fox767676 Повідомлень: 1116 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 23:49 akurt написав: ........

Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором любой - подчеркиваю «любой» украинец - за честно или не честно заработанные 50 000$ мог купить себе ........ ........Сегодня еду по Анталии (это такой курорт на Средиземном море, в котором- за честно или не честномог купить себе ........

ЛАД 2 Повідомлень: 27996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лют, 2024 13:14 cherchiltank написав: через місяць більш менш буде зрозуміло через місяць більш менш буде зрозуміло а шо так довго? а шо так довго? flysoulfly Повідомлень: 4398 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1529 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лют, 2024 13:43 flysoulfly написав: cherchiltank написав: через місяць більш менш буде зрозуміло через місяць більш менш буде зрозуміло а шо так довго? а шо так довго?

Закон про мобілізацію сам себе не напише) Закон про мобілізацію сам себе не напише) cherchiltank

Повідомлень: 1169 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 02:32 https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/22/pain-morphine-cost-us-healthcare-american-bills . О проблемах страховой медицины (не всё так классно) - ЛАД 2 Повідомлень: 27996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 03:01 президент Эммануэль Макрон объявил о плане, который он называет « демографическим перевооружением », включая тестирование на фертильность для людей в возрасте 25 лет.

........

Текущий уровень рождаемости во Франции составляет 1,7 ребенка на одну женщину, но пристальный взгляд на чаяния людей показывает, что подавляющее большинство считает, что идеальная конфигурация семьи – это иметь двоих детей. И все больше людей предпочли бы иметь три, чем один. Итак, мы можем сказать, что люди хотели бы иметь больше детей, чем они имеют сейчас; нет никаких доказательств того, что они не делают этого из-за своего уровня рождаемости.



Сосредоточение внимания на биологии, а не на политическом контексте, в котором люди решают, могут или не могут они планировать будущее с детьми, является искажением. Как люди могут чувствовать себя спокойно, воспитывая детей в условиях экономической нестабильности в сочетании с серьезным ухудшением качества государственных услуг, включая больницы и школы? Первым шагом в любом национальном плане должно быть обязательство сохранить расходы на уход за детьми и восстановить качество государственных школ, а не подрывать его.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/09/france-emmanuel-macron-babies-women-fertility ЛАД 2 Повідомлень: 27996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5262 раз. Подякували: 4851 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:25 Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Вчора сидів в холі СТО одного з автосалонів в Анталії (невеликий ремонт) та мав час поспілкуватися з племінником в Варшаві.

ІТ-ник. MD in Computer science. Має стаж роботи 10 років.

Вирішив офіційно оформити собі легальне перебування у Польщі та відкрити «Робочу візу».

Тобто працевлаштуватися офіційно та легально (зараз працює віддалено на чи канадського, чи американського роботодавця).

Розказав цікаві речі:

- на одну вакансію в Варшаві відразу накидається натовп із 400 кандидатів;

- максимальну зарплатню, яку пропонують - 4000$ (сказав: «З врахуванням податків- я так зрозумів «чистими») - що - за його словами «дуже мало»;

- обговорили варіанти працевлаштування у подальшому, я рекомендував звернути увагу на Нову Зеландію. Я ситуацію там ретельно вивчав в 2013/2014 роках - дуже цікаві варіанти, особливо з точки зору навчання в університеті (зверніть, панове, увагу);

- висловив побоювання про «складну логістику» - тобто переліт в 12 годин. Тут я вже сміявся: чого це ти злякався? В наш час чим далі, тим краще.

Крім того: 12 годин переліт - то зараз звичайна річ - це переліт, наприклад з Мюнхена на Сан Францисько. Це ж не переліт з Абу Дабі на Сан Франциско: там 15,5 годин…

Обіцяв думати…



P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…

Я спитав, чи не вибрав він собі одну вакансію з 24-з запропонованих на одному сайті однієї дуже потужної компанії, класу «software», адресу якого я дав? Виявилося, що із запропонованого йому нічого не підходить.

У тих ІТ-ників прямо як у медиків: або ти педіатр, або окуліст, або уролог…



Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується… akurt

Повідомлень: 9253 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:32 akurt написав: Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується… Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці Gastarbaiter Повідомлень: 3064 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:51 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно… P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…



якась діч. може бігунці від відчаю спамлять у сподіваннях "вайті-в-айті"

Так, буде важче ніж у 2021, Індія входить в рекрутинг тренд, але більшість розумних індійців вже менеджерять на Заході, пару раз обпекшись на індийському аутсорсі , більш-менш критичні рішення залишать за інженерами Європи. І знову же, якщо в Індію почнуть релокувати виробництва, не тільки ІТ, то прайси інд кодерків підростуть до менш конкурентних. якась діч. може бігунці від відчаю спамлять у сподіваннях "вайті-в-айті"Так, буде важче ніж у 2021, Індія входить в рекрутинг тренд, але більшість розумних індійців вже менеджерять на Заході, пару раз обпекшись на індийському аутсорсі , більш-менш критичні рішення залишать за інженерами Європи. І знову же, якщо в Індію почнуть релокувати виробництва, не тільки ІТ, то прайси інд кодерків підростуть до менш конкурентних. fox767676 Повідомлень: 1116 З нами з: 13.06.20 Подякував: 286 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1886188718881889> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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