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#<1 ... 1886188718881889 Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:55 Gastarbaiter написав: akurt написав: Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується… Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці . Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці

Це правда.

Моя приятелька - роуків 40 - емігрувала в 2022 з Києва в Анталію, з Анталії в позаминулому році - знайшла родину спонсорів - у Велику Британію.

На третій день (!) перебування у Великій Британії вже знайшла роботу бухгалтера.

Паралельно продовжує працювати бухгалтером в якійсь київській фірмі (в он-лайн режимі).

Так задоволена життям та роботою, що вже перетягнула у Велику Британію чоловіка - громадянина Туреччини.

Ось проблема була саме тут: чоловік - дипломований архітектор - але у Британії роботи для нього - як архітектора - немає (треба підтверджувати дипломи та сертифікати) - взяли креслярем (виконує креслення).

Так що все вірно, пане Gastarbaiter...

Ну працює бухгалтер, мандрують як не Європою, так Туреччиною... Це правда.Моя приятелька - роуків 40 - емігрувала в 2022 з Києва в Анталію, з Анталії в позаминулому році -- у Велику Британію.На третій день (!) перебування у Великій Британії вже знайшла роботу бухгалтера.Паралельно продовжує працювати бухгалтером в якійсь київській фірмі (в он-лайн режимі).Так задоволена життям та роботою, що вже перетягнула у Велику Британію чоловіка - громадянина Туреччини.Ось проблема була саме тут: чоловік -- але у Британії роботи для нього - як архітектора - немає (треба підтверджувати дипломи та сертифікати) - взяли креслярем (виконує креслення).Так що все вірно, пане...Ну працює бухгалтер, мандрують як не Європою, так Туреччиною... akurt

Повідомлень: 9253 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:12 Відновив роботу після 8-ми місяців перерви канал "У меня в Канаде".

Його вів - а зараз відновив - нашу українець Руслан - він з Харкова - тому - вибачайте - але говорить не українською.

Але хлопець розумний, розповідає все дуже цікаво.

В новому ролику особливої інформації ще немає, але:

- живий-здоровий: чого і Вам бажає;

- живе в самій дорогій провінції Канади - Британська Колумбія;

- поки що живе в орендованій квартирі;

- показує, в якому будинку він живе та називає ціну за квартиру.



Взагалі - позитивна людина, що приємно.

З його попередінх роликів ви можете дізнатися про роботу, про зарплатню, про медицину - і інші побутові питання.

Рекомендую - має ТВЕРЕЗИЙ розум. Гадаю, що наступні ролики будуть найбільш цікавими, бо вже багато чого змінилося... та й він став більш досвідченим...

akurt

Повідомлень: 9253 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3463 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:23 Читаючи всі ці саксесфул строріз, постійно згадую свого далекого родича, що переїхав під час війни з Канади до Сан Франциско і радісно пішов працювати за кеш в бригаду, що укладає підлогові покриття. Все було ок, доки пару тижнів тому не відпиляв циркуляркою три пальці на правій. Всяке, звісно, буває.

В Нідерландах моя донька і її подруги марно шукають місця для проходження інтернатури після здобуття фін. освіти в універі, що входить в 30-ку саме з фін. спеціальностей. Надлишок кадрів на ринку. Утворився саме в цьому році.

Це такби мовити щоб розбавити вашу бочку меду. gonchik74

Повідомлень: 615 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1886188718881889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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