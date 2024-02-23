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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1886188718881889
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:55

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці :mrgreen:

Це правда.
Моя приятелька - роуків 40 - емігрувала в 2022 з Києва в Анталію, з Анталії в позаминулому році - знайшла родину спонсорів - у Велику Британію.
На третій день (!) перебування у Великій Британії вже знайшла роботу бухгалтера.
Паралельно продовжує працювати бухгалтером в якійсь київській фірмі (в он-лайн режимі).
Так задоволена життям та роботою, що вже перетягнула у Велику Британію чоловіка - громадянина Туреччини.
Ось проблема була саме тут: чоловік - дипломований архітектор - але у Британії роботи для нього - як архітектора - немає (треба підтверджувати дипломи та сертифікати) - взяли креслярем (виконує креслення).
Так що все вірно, пане Gastarbaiter...
Ну працює бухгалтер, мандрують як не Європою, так Туреччиною...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:12

Відновив роботу після 8-ми місяців перерви канал "У меня в Канаде".
Його вів - а зараз відновив - нашу українець Руслан - він з Харкова - тому - вибачайте - але говорить не українською.
Але хлопець розумний, розповідає все дуже цікаво.
В новому ролику особливої інформації ще немає, але:
- живий-здоровий: чого і Вам бажає;
- живе в самій дорогій провінції Канади - Британська Колумбія;
- поки що живе в орендованій квартирі;
- показує, в якому будинку він живе та називає ціну за квартиру.

Взагалі - позитивна людина, що приємно.
З його попередінх роликів ви можете дізнатися про роботу, про зарплатню, про медицину - і інші побутові питання.
Рекомендую - має ТВЕРЕЗИЙ розум. Гадаю, що наступні ролики будуть найбільш цікавими, бо вже багато чого змінилося... та й він став більш досвідченим...
akurt
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2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:23

Читаючи всі ці саксесфул строріз, постійно згадую свого далекого родича, що переїхав під час війни з Канади до Сан Франциско і радісно пішов працювати за кеш в бригаду, що укладає підлогові покриття. Все було ок, доки пару тижнів тому не відпиляв циркуляркою три пальці на правій. Всяке, звісно, буває.
В Нідерландах моя донька і її подруги марно шукають місця для проходження інтернатури після здобуття фін. освіти в універі, що входить в 30-ку саме з фін. спеціальностей. Надлишок кадрів на ринку. Утворився саме в цьому році.
Це такби мовити щоб розбавити вашу бочку меду.
gonchik74
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