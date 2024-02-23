Це правда.
Моя приятелька - роуків 40 - емігрувала в 2022 з Києва в Анталію, з Анталії в позаминулому році - знайшла родину спонсорів - у Велику Британію.
На третій день (!) перебування у Великій Британії вже знайшла роботу бухгалтера.
Паралельно продовжує працювати бухгалтером в якійсь київській фірмі (в он-лайн режимі).
Так задоволена життям та роботою, що вже перетягнула у Велику Британію чоловіка - громадянина Туреччини.
Ось проблема була саме тут: чоловік - дипломований архітектор - але у Британії роботи для нього - як архітектора - немає (треба підтверджувати дипломи та сертифікати) - взяли креслярем (виконує креслення).
Так що все вірно, пане Gastarbaiter...
Ну працює бухгалтер, мандрують як не Європою, так Туреччиною...