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akurt написав:Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…
Бухгалтерія та фінанси завжди актуальні. Принаймі, спочатку звільняють розробників, а нас вже на самому кінці
Це правда. Моя приятелька - роуків 40 - емігрувала в 2022 з Києва в Анталію, з Анталії в позаминулому році - знайшла родину спонсорів - у Велику Британію. На третій день (!) перебування у Великій Британії вже знайшла роботу бухгалтера. Паралельно продовжує працювати бухгалтером в якійсь київській фірмі (в он-лайн режимі). Так задоволена життям та роботою, що вже перетягнула у Велику Британію чоловіка - громадянина Туреччини. Ось проблема була саме тут: чоловік - дипломований архітектор - але у Британії роботи для нього - як архітектора - немає (треба підтверджувати дипломи та сертифікати) - взяли креслярем (виконує креслення). Так що все вірно, пане Gastarbaiter... Ну працює бухгалтер, мандрують як не Європою, так Туреччиною...
Відновив роботу після 8-ми місяців перерви канал "У меня в Канаде". Його вів - а зараз відновив - нашу українець Руслан - він з Харкова - тому - вибачайте - але говорить не українською. Але хлопець розумний, розповідає все дуже цікаво. В новому ролику особливої інформації ще немає, але: - живий-здоровий: чого і Вам бажає; - живе в самій дорогій провінції Канади - Британська Колумбія; - поки що живе в орендованій квартирі; - показує, в якому будинку він живе та називає ціну за квартиру.
Взагалі - позитивна людина, що приємно. З його попередінх роликів ви можете дізнатися про роботу, про зарплатню, про медицину - і інші побутові питання. Рекомендую - має ТВЕРЕЗИЙ розум. Гадаю, що наступні ролики будуть найбільш цікавими, бо вже багато чого змінилося... та й він став більш досвідченим...
Читаючи всі ці саксесфул строріз, постійно згадую свого далекого родича, що переїхав під час війни з Канади до Сан Франциско і радісно пішов працювати за кеш в бригаду, що укладає підлогові покриття. Все було ок, доки пару тижнів тому не відпиляв циркуляркою три пальці на правій. Всяке, звісно, буває. В Нідерландах моя донька і її подруги марно шукають місця для проходження інтернатури після здобуття фін. освіти в універі, що входить в 30-ку саме з фін. спеціальностей. Надлишок кадрів на ринку. Утворився саме в цьому році. Це такби мовити щоб розбавити вашу бочку меду.
Ну історії бувають і такі: з ложкою дьогтю в бочці з медом... Дочка приятелів закінчила університет в Парижі. Я аплодував в долоні... Рано: у Франції роботу НЕ знайшла. Знайшла роботу в Канаді. Поїхала. Я аплодував... Рано: через 6 місяців повернулася у Францію... Робота в Канаді закінчилася... В Парижі чекав досить непоганий хлопець (я його знав) на ім"я Жан... Я вважаю, що вся справа у виборі спеціальності. В тієї дівчини спеціальність "Соціологія"... Така собі спеціальність - "вокально-інструментальна" спеціальність... Що їв - що музику слухав... (цю фразу мені сказала одна дуже авторитетна для мене людина).
Ще приклад: дуже поважний університет, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-5 - закінчили двоє громадян США. Хлопцям на момент закінчення в 2020 році було по 21 року. Отримали дипломи та на наступний день вже знайшли роботу! В МакДональдсі. За їх спецальністью - "Екологія"- роботи ніде не було.... Так що я і вірю, і знаю...
Розумію, що Китай дуже непопулярний серед наших емігрантів, а скоро там може розгорнутись криза на зразок США 2008. Спілкувався із знайомим китайцем і в них для держ. службовці вперше за кілька десятків років не тільки не виплатили Новорічні премії (аналог нашої 13 зарплати), а й "попросили" повернути премію за минулий рік
gonchik74 написав:В Нідерландах моя донька і її подруги марно шукають місця для проходження інтернатури після здобуття фін. освіти в універі, що входить в 30-ку саме з фін. спеціальностей. Надлишок кадрів на ринку. Утворився саме в цьому році. Це такби мовити щоб розбавити вашу бочку меду.
gonchik74 написав:В Нідерландах моя донька і її подруги марно шукають місця для проходження інтернатури після здобуття фін. освіти в універі, що входить в 30-ку саме з фін. спеціальностей. Надлишок кадрів на ринку. Утворився саме в цьому році. Це такби мовити щоб розбавити вашу бочку меду.
Потикатися у великі компанії: Шелл, КЛМ, ще які там є?
Після універу важко влаштуватись на роботу навіть місцевим. Що вже казати про емігрантів які мову нормально не знають. Пам'ятаю як мій друг шукав свою першу роботу після Маастріхтського університету в середині 00х. Дійшло до відчаю. В кінці кінців влаштувався у турецькій банк в Амстердамі. Всілякі Рабо, АБН Амро, ІНГ - тупо посилали.
airmax78 написав:Після універу важко влаштуватись на роботу навіть місцевим. Що вже казати про емігрантів які мову нормально не знають. Пам'ятаю як мій друг шукав свою першу роботу після Маастріхтського університету в середині 00х. Дійшло до відчаю. В кінці кінців влаштувався у турецькій банк в Амстердамі. Всілякі Рабо, АБН Амро, ІНГ - тупо посилали.
На практику великі компанії нормально беруть. А там вже можуть і постіну роботу запропонувати.
airmax78 написав:Після універу важко влаштуватись на роботу навіть місцевим. Що вже казати про емігрантів які мову нормально не знають. Пам'ятаю як мій друг шукав свою першу роботу після Маастріхтського університету в середині 00х. Дійшло до відчаю. В кінці кінців влаштувався у турецькій банк в Амстердамі. Всілякі Рабо, АБН Амро, ІНГ - тупо посилали.
На практику великі компанії нормально беруть. А там вже можуть і постіну роботу запропонувати.