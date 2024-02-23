Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:47

Ну історії бувають і такі: з ложкою дьогтю в бочці з медом...

Дочка приятелів закінчила університет в Парижі. Я аплодував в долоні...

Рано: у Франції роботу НЕ знайшла.

Знайшла роботу в Канаді. Поїхала. Я аплодував...

Рано: через 6 місяців повернулася у Францію... Робота в Канаді закінчилася...

В Парижі чекав досить непоганий хлопець (я його знав) на ім"я Жан...

Я вважаю, що вся справа у виборі спеціальності. В тієї дівчини спеціальність "Соціологія"...

Така собі спеціальність - "вокально-інструментальна" спеціальність...

Що їв - що музику слухав... (цю фразу мені сказала одна дуже авторитетна для мене людина).



Ще приклад: дуже поважний університет, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-5 - закінчили двоє громадян США.

Хлопцям на момент закінчення в 2020 році було по 21 року.

Отримали дипломи та на наступний день вже знайшли роботу!

В МакДональдсі.

За їх спецальністью - "Екологія"- роботи ніде не було....

Так що я і вірю, і знаю...