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#<1 ... 1887188818891890 Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:22 Так все просто; він мені частину гонорару перераховує.

100…200$ на місяць гроші невеликі - але приємно… akurt

Повідомлень: 9256 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3464 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:39 gonchik74 написав: Вам, сидячи в Кракові, видніше. Вам, сидячи в Кракові, видніше.

Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.

Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі. Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі. Gastarbaiter Повідомлень: 3069 З нами з: 26.02.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:56 Gastarbaiter написав: gonchik74 написав: Вам, сидячи в Кракові, видніше. Вам, сидячи в Кракові, видніше.

Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.

Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі. Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.

Та ми не паримось особливо, бо ще йде на рік в магістратуру. Ну і відмову часто пояснюють тим, що є кандидати, для яких питання працевлаштування є більш нагальним. Просто всі відмічають, що на ринку в останній рік стало тісніше. А ще специфіка Нідерландів. Там ну дуже не люблять іноземців, котрі претендують на місцеві робочі місця. Настільки, що питання, чи збираєшся ти їхати з Нідерландів ( не додому, а бодай кудись, лиш би звідси) після отримання диплому, стало буденним в спілкуванні автохтонів з понаєхами. Та ми не паримось особливо, бо ще йде на рік в магістратуру. Ну і відмову часто пояснюють тим, що є кандидати, для яких питання працевлаштування є більш нагальним. Просто всі відмічають, що на ринку в останній рік стало тісніше. А ще специфіка Нідерландів. Там ну дуже не люблять іноземців, котрі претендують на місцеві робочі місця. Настільки, що питання, чи збираєшся ти їхати з Нідерландів ( не додому, а бодай кудись, лиш би звідси) після отримання диплому, стало буденним в спілкуванні автохтонів з понаєхами. gonchik74

Повідомлень: 616 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1887188818891890 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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