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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1887188818891890
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:22

Так все просто; він мені частину гонорару перераховує.
100…200$ на місяць гроші невеликі - але приємно…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:39

  gonchik74 написав:Вам, сидячи в Кракові, видніше.

Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.
Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:56

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Вам, сидячи в Кракові, видніше.

Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.
Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.

Та ми не паримось особливо, бо ще йде на рік в магістратуру. Ну і відмову часто пояснюють тим, що є кандидати, для яких питання працевлаштування є більш нагальним. Просто всі відмічають, що на ринку в останній рік стало тісніше. А ще специфіка Нідерландів. Там ну дуже не люблять іноземців, котрі претендують на місцеві робочі місця. Настільки, що питання, чи збираєшся ти їхати з Нідерландів ( не додому, а бодай кудись, лиш би звідси) після отримання диплому, стало буденним в спілкуванні автохтонів з понаєхами.
gonchik74
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