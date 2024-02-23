Так все просто; він мені частину гонорару перераховує.
100…200$ на місяць гроші невеликі - але приємно…
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:22
Так все просто; він мені частину гонорару перераховує.
100…200$ на місяць гроші невеликі - але приємно…
Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:39
Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.
Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:56
Та ми не паримось особливо, бо ще йде на рік в магістратуру. Ну і відмову часто пояснюють тим, що є кандидати, для яких питання працевлаштування є більш нагальним. Просто всі відмічають, що на ринку в останній рік стало тісніше. А ще специфіка Нідерландів. Там ну дуже не люблять іноземців, котрі претендують на місцеві робочі місця. Настільки, що питання, чи збираєшся ти їхати з Нідерландів ( не додому, а бодай кудись, лиш би звідси) після отримання диплому, стало буденним в спілкуванні автохтонів з понаєхами.
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