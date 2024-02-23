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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1887188818891890
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:22

Так все просто; він мені частину гонорару перераховує.
100…200$ на місяць гроші невеликі - але приємно…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:39

  gonchik74 написав:Вам, сидячи в Кракові, видніше.

Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.
Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:56

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Вам, сидячи в Кракові, видніше.

Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся.
Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.

Та ми не паримось особливо, бо ще йде на рік в магістратуру. Ну і відмову часто пояснюють тим, що є кандидати, для яких питання працевлаштування є більш нагальним. Просто всі відмічають, що на ринку в останній рік стало тісніше. А ще специфіка Нідерландів. Там ну дуже не люблять іноземців, котрі претендують на місцеві робочі місця. Настільки, що питання, чи збираєшся ти їхати з Нідерландів ( не додому, а бодай кудись, лиш би звідси) після отримання диплому, стало буденним в спілкуванні автохтонів з понаєхами.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:59

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Poland

Вчора сидів в холі СТО одного з автосалонів в Анталії (невеликий ремонт) та мав час поспілкуватися з племінником в Варшаві.
ІТ-ник. MD in Computer science. Має стаж роботи 10 років.
Вирішив офіційно оформити собі легальне перебування у Польщі та відкрити «Робочу візу».
Тобто працевлаштуватися офіційно та легально (зараз працює віддалено на чи канадського, чи американського роботодавця).
Розказав цікаві речі:
- на одну вакансію в Варшаві відразу накидається натовп із 400 кандидатів;
- максимальну зарплатню, яку пропонують - 4000$ (сказав: «З врахуванням податків- я так зрозумів «чистими») - що - за його словами «дуже мало»;
- обговорили варіанти працевлаштування у подальшому, я рекомендував звернути увагу на Нову Зеландію. Я ситуацію там ретельно вивчав в 2013/2014 роках - дуже цікаві варіанти, особливо з точки зору навчання в університеті (зверніть, панове, увагу);
- висловив побоювання про «складну логістику» - тобто переліт в 12 годин. Тут я вже сміявся: чого це ти злякався? В наш час чим далі, тим краще.
Крім того: 12 годин переліт - то зараз звичайна річ - це переліт, наприклад з Мюнхена на Сан Францисько. Це ж не переліт з Абу Дабі на Сан Франциско: там 15,5 годин…
Обіцяв думати…

P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно…
Я спитав, чи не вибрав він собі одну вакансію з 24-з запропонованих на одному сайті однієї дуже потужної компанії, класу «software», адресу якого я дав? Виявилося, що із запропонованого йому нічого не підходить.
У тих ІТ-ників прямо як у медиків: або ти педіатр, або окуліст, або уролог…

Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…

400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:02

Re: Еміграція, заробітчанство

400 резюме на вакансію - такого не буває - хіба що в Індії на будівництво- але там просто стоять біля дороги товпа, без усяких резюме)
Порадьте племіннику Антарктиду - теж далеко, замість овець правда пінгвіни - але культурне життя як в новій зеландіі- тобто ніякого - тіш гладь і благодать)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:51

  BIGor написав:400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.

Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.
Ще додав, що ретроспективно:
- було дуже добре;
- потім стало буде погано;
- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:03

  akurt написав:
  BIGor написав:400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.

Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав.
Ще додав, що ретроспективно:
- було дуже добре;
- потім стало буде погано;
- зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…

Та навіть в Україні зараз менше кандидатів на одну посаду на джунські вакансії, це при масових скороченнях, 1860 і мобілізації
От приклад
https://djinni.co/jobs/492329-junior-java-developer/
Вакансія опублікована 23 лютого 2024
1109 переглядів 261 відгук
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:07

Я не буду сперечатися; посади різні бувають.
Хтось хоче джуніором, хтось сеньйором, а хтось СЕО…
akurt
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