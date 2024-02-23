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Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся. Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.
Я розумію, що може бути важко. Але ж пропозиції від компаній висять. І це я тільки англомовні дивлюся. Я якийсь час тому теж півтора роки не міг знайти собі іншу роботу. Розсилав сотні резюме і навіть на співбесіди практично не запрошували. Хоча вакансії постійно з'являлися. А потім щось змінилося і, навпаки, самі рекрутери почали написувати через LinkedIn. Так, що вже міг вертіти носом і торгуватися за з/п. Усе прийде, як написав пан Акурт. Хоча, звісно, ринок офісної праці Нідерландів і інших "дорогих" країн буде тільки скорочуватися у перспективі.
Та ми не паримось особливо, бо ще йде на рік в магістратуру. Ну і відмову часто пояснюють тим, що є кандидати, для яких питання працевлаштування є більш нагальним. Просто всі відмічають, що на ринку в останній рік стало тісніше. А ще специфіка Нідерландів. Там ну дуже не люблять іноземців, котрі претендують на місцеві робочі місця. Настільки, що питання, чи збираєшся ти їхати з Нідерландів ( не додому, а бодай кудись, лиш би звідси) після отримання диплому, стало буденним в спілкуванні автохтонів з понаєхами.
Вчора сидів в холі СТО одного з автосалонів в Анталії (невеликий ремонт) та мав час поспілкуватися з племінником в Варшаві. ІТ-ник. MD in Computer science. Має стаж роботи 10 років. Вирішив офіційно оформити собі легальне перебування у Польщі та відкрити «Робочу візу». Тобто працевлаштуватися офіційно та легально (зараз працює віддалено на чи канадського, чи американського роботодавця). Розказав цікаві речі: - на одну вакансію в Варшаві відразу накидається натовп із 400 кандидатів; - максимальну зарплатню, яку пропонують - 4000$ (сказав: «З врахуванням податків- я так зрозумів «чистими») - що - за його словами «дуже мало»; - обговорили варіанти працевлаштування у подальшому, я рекомендував звернути увагу на Нову Зеландію. Я ситуацію там ретельно вивчав в 2013/2014 роках - дуже цікаві варіанти, особливо з точки зору навчання в університеті (зверніть, панове, увагу); - висловив побоювання про «складну логістику» - тобто переліт в 12 годин. Тут я вже сміявся: чого це ти злякався? В наш час чим далі, тим краще. Крім того: 12 годин переліт - то зараз звичайна річ - це переліт, наприклад з Мюнхена на Сан Францисько. Це ж не переліт з Абу Дабі на Сан Франциско: там 15,5 годин… Обіцяв думати…
P.S. 400 кандидатів на одну вакансію - це серйозно… Я спитав, чи не вибрав він собі одну вакансію з 24-з запропонованих на одному сайті однієї дуже потужної компанії, класу «software», адресу якого я дав? Виявилося, що із запропонованого йому нічого не підходить. У тих ІТ-ників прямо як у медиків: або ти педіатр, або окуліст, або уролог…
Хм, простір для спокійного життя та ситої роботи звужується…
400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.
400 резюме на вакансію - такого не буває - хіба що в Індії на будівництво- але там просто стоять біля дороги товпа, без усяких резюме) Порадьте племіннику Антарктиду - теж далеко, замість овець правда пінгвіни - але культурне життя як в новій зеландіі- тобто ніякого - тіш гладь і благодать)
BIGor написав:400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.
Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав. Ще додав, що ретроспективно: - було дуже добре; - потім стало буде погано; - зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…
BIGor написав:400 кандидатів на одну вакансію - можливо якийсь QA з 1 роком досвіду. Все інше от реально не повірю.
Ну можете в не вірити, я передав цитату від людини яка має стаж в тій галузі 10+ років так і сказав. Ще додав, що ретроспективно: - було дуже добре; - потім стало буде погано; - зараз все стабілізувалося, але зупинилося, бо - цитата - «не знають, куди далі рухатися»…